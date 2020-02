I russi stanno aiutando Trump, di nuovo

La settimana scorsa, con un briefing riservato, l’intelligence americana ha avvertito la Commissione suo servizio e i deputati di entrambi i partiti che i russi stanno interferendo a favore della rielezione di Donald Trump in vista delle elezioni di novembre. Lo ha scritto il New York Times.

Il presidente, secondo la ricostruzione del Times, si è arrabbiato parecchio, lamentandosi in particolare con i vertici della sua intelligence perché avrebbero fornito ai democratici materiale da usare in campagna elettorale. Il giorno dopo il briefing, Trump ha nominato come nuovo direttore nazionale dell’intelligence il suo fedelissimo Richard Grenell, già ambasciatore in Germania, al posto di Joseph Maguire, considerato dal presidente il responsabile dell’informazione riservata comunicata al Congresso.