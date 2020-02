Ci voleva il coronavirus per ricordare all’Italia che esiste lo smart working

Ci voleva forse l’epidemia di coronavirus per portare l’Italia ai livelli europei, avvicinandoci di colpo al resto dei Paesi occidentali, nell’ennesima classifica dove invece solitamente restiamo indietro. È troppo presto per dirlo, ed è possibile che, a emergenza finita, le concessioni di cui i lavoratori stanno godendo in questi giorni diventino solo un ricordo. Ma, intanto, l’Italia sta conoscendo come non mai il telelavoro, altrimenti detto, in maniera più cool: smart working.

Fino a questo momento, infatti, eravamo tra coloro che utilizzano meno questo strumento in Europa, con appena un 4,8% di persone che lavorano, in maniera stabile od occasionale che sia, da casa. Siamo, per dire, allo stesso livello della Lettonia, al di sotto anche della Grecia. Solo in Romania, Bulgaria e Nord Macedonia la percentuale di adozione dello smart working è stata in questi anni al di sotto di quella italiana.

Altrove, come nei Paesi Bassi e in Svezia, invece, si raggiungono cifre record: rispettivamente 35,7% e 34,7%. E si supera comunque il 30% in Finlandia e il 20% in molti Paesi occidentali, come Regno Unito, Francia, Belgio, Austria.

Certo, il fatto di avere economie più o meno basate sulla manifattura, dove lo smart working è un’opzione molto meno fruibile, ha il suo peso. Non è un caso che in Germania, ad esempio, si adotti il telelavoro molto meno che in Paesi altrettanto avanzati. Ma è chiaro che non può essere questa la causa principale della refrattarietà italiana in questo campo.