Eletto Gualtieri, Buttigieg si ritira

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato eletto deputato nel collegio di Roma 1 alle elezioni suppletive per sostituire Paolo Gentiloni, nominato Commissario europeo. L’affluenza è stata molto bassa, secondo le proiezioni Gualtieri avrebbe battuto il candidato di Fratelli d’Italia con circa il 60 per cento dei voti.

Il sindaco di South Bend, in Indiana, Pete Buttigieg, primo candidato gay alle presidenziali americane si è ritirato dalle primarie del partito democratico dopo il risultato del voto in South Carolina. Buttigieg aveva vinto i caucus in Iowa, ma non è riuscito a costruire intorno alla sua candidatura un consenso sufficiente. In vista del Super Tuesday di martedì 3 marzo è probabile che la sua uscita di scena favorisca l’ex vicepresidente di Barack Obama Joe Biden.