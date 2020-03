Coronavirus, le notizie del giorno

Oggi alle 12 l’Europa si prepara a chiudere i confini esterni dell’area Schengen. Lo ha annunciato ieri il presidente francese Emmanuel Macron, nel suo messaggio ai francesi: «Per proteggerci e contenere la diffusione del virus, ma anche preservare i nostri sistemi sanitari, abbiamo preso, fra europei, una decisione comune. Le frontiere di ingresso dell’Unione europea e dello spazio Schengen saranno chiuse. Tutti i viaggi fra Paesi extra europei e Unione europea saranno sospesi». Stop anche ai viaggi all’interno dell’Ue, come ha spiegato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza tra i leader del G7: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». Eccezioni per gli europei che rientrano nella Ue e per medici e scienziati che portano avanti la ricerca contro il Covid-19.

In Italia, intanto, sono 2.470 i nuovi casi risultati positivi al test del coronavirus, secondo i dati aggiornati all’ultimo bollettino della Protezione Civile. Un numero inferiore a quello del giorno prima, quando l’aumento era stato di 2.853 persone, ma mancano i dati di Puglia e della provincia di Trento. Complessivamente sono 23.073 i positivi attuali, mentre il numero dei contagiati (vittime e guariti compresi) ha toccato i 27.980. Nonostante la mancanza di alcuni dati, però, «come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso», ha commentato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

La mappa dei contagi in Italia