I treni per i pendolari fanno schifo? Prendetevela con le Regioni

Anche considerando il dato complessivo ferro-gomma, quindi un taglio del 22,7% dal 2009 (con una stabilizzazione dal 2012), Legambiente non vuole fare sconti alle Regioni. Nel rapporto si dice chiaramente che in questi anni questi enti hanno potuto scegliere se compensare i tagli con risorse proprie (più un aumento delle tariffe, che Legambiente nel rapporto non stigmatizza in assoluto) oppure di non considerare prioritario il servizio ai pendolari. Alcune Regioni, si legge nel rapporto «sono intervenute ed è una scelta politica investire qui invece che, ad esempio sulle strade, e ben altre risorse sono andate a spese per fiere, rappresentanza e comunicazione». Mentre «nelle Regioni del Sud - continua - si sono addirittura sprecati miliardi di euro di fondi strutturali». Seguono gli esempi, a partire dall’ultimo bilancio 2017 della Regione Sicilia: alla voce “rappresentanza per mostre e fiere”, la spesa è pari a 300mila euro e costante negli anni; 200mila euro sono stati spesi per “abbonamenti ad agenzie di informazione giornalistiche italiane ed estere, media online e satellitari”, altri 715mila euro per “noleggio o leasing di macchine, veicoli da trasporto ed attrezzature”. «Decisamente cifre importanti rispetto a quanto stanziato negli anni per i pendolari della regione», continua l’analisi. Non si risparmia neanche il Veneto, né «gli sprechi di denaro per le sedi di rappresentanza delle le varie Regioni e delle due Province Autonome, nella Capitale e all’estero, e che portano il totale della spesa stimato in 70 milioni di euro l’anno».

La tabella qui sotto mostra gli stanziamenti complessivi operati nel 2016 dalle Regioni per servizi e treni (il cosiddetto “materiale rotabile”). Per i servizi aggiuntivi dell’anno in corso, esemplifica Legambiente, la Lombardia ha elargito 145,3 milioni di euro, una cifra che come in precedenza rimane elevata e che è in aumento ma che comunque non deve distogliere l’attenzione dai problemi dei pendolari di questa Regione, in particolare sulle linee secondarie. «La Lombardia ha effettuato un ragionamento che se vogliamo è un po’ cinico - aggiunge a Linkiesta il vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanchini -: ha concentrato le sue risorse dove ci sono più pendolari e le ha tagliate sulle linee meno frequentate». Se sul fronte degli investimenti si distinguono positivamente Trento, Bolzano, Toscana, Emilia Romagna e in parte Campania (che ha avuto più fasi, con un ritorno alla crescita negli ultimi due anni), sul versante opposto «mostrano dati estremamente negativi Regioni come la Calabria, il Molise, le Marche, la Sicilia, la Puglia, la Sardegna e la Basilicata tutte con 0 euro alla voce servizi aggiuntivi, ma soprattutto il Lazio che ha stanziato solo pochi milioni di euro nel lungo periodo, utilizzando sostanzialmente i fondi provenienti dallo Stato», continua il rapporto.