Non abbiamo mai provato pietà per gli Stati Uniti. Ora sì, e per Washington è un problema

È la fine del mondo americano? Difficile rispondere, scrive in un lungo articolo la rivista americana The Atlantic, di certo il sentimento globale nei confronti degli Stati Uniti è cambiato come mai prima d’ora: «È difficile sfuggire alla sensazione che questo sia un momento umiliante per l’America. Come cittadini del mondo creato dagli Stati Uniti, siamo abituati ad ascoltare coloro che detestano, ammirano o temono l’America (a volte provano tutti e tre i sentimenti allo stesso tempo). Ma che qualcuno provi pietà per l’America? Questo sentimento è nuovo: oggi gli Stati Uniti semplicemente non sembrano il paese a cui il resto del mondo dovrebbe aspirare, invidiare o ribattere».