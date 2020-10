Trump non sa più come recuperare e allora sfodera tempi comici pazzeschi

Trump tira il lavandino«Sta tirando il lavandino della cucina» è un’espressione americana per definire qualcuno che non sa più cosa fare in una disputa, sradica i sanitari e li lancia sull’avversario. Ed è la frase più usata, in questi giorni, per definire l’attivismo di Donald Trump. Gira per comizi in swing states che deve vincere, come la Pennsylvania, e Stati che a sorpresa potrebbe perdere, come la Georgia. Nei comizi aggredisce la governatrice democratica del Michigan che una milizia stava per rapire, Gretchen Whitmer, e quando la gente urla «lock her up» replica «lock them all up», metteteli in galera tutti, Whitmer e altri, non i rapitori (lo staff di Withmer è preoccupato, ogni volta che Trump parla partono minacce; la nuora di Trump, Lara, ha detto alla Cnn che è il suo modo di divertirsi).