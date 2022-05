Dal 21 maggio al 2 giugno | Sala Zenitale

CABARET DELLE PICCOLE COSE

di Filippo Timi

21/05 ore 19:30 – 22/05 ore 19:30 – 24/05 ore 19:30 – 25/05 ore 19:30 – 26/05 ore 19:30 – 27/05 ore 19:30

Durata: 1 ora

Tra ironia e sentimento si racconta la piccola esistenza di otto piccole cose. Esistenza fatta di tragedie, peripezie, amori e istanti di felicità. Tra queste, la candelina cianfrusaglia, un rubinetto piagnone, l’ultima sigaretta prima di smettere di fumare, un sasso innamorato di un altro sasso ma senza bocca per baciarlo… A interpretarli, in camicetta collegiale e naso di Pinocchio, dieci giovani attori diretti da Filippo Timi.

uno spettacolo di Filippo Timi

con Erica Bianco, Livia Bonetti, Matteo Cecchi, Roberto Gudese, Ilaria Marchianò, Viola Mirmina, Marco Risiglione, Federico Rubino, Federica Scianna

luci Paolo Casati

elettricista Gianni Gajardo

sarta Diana Ferri

assistente alla regia Beatrice Cazzaro

costumi realizzati presso la sartoria del Teatro Franco Parenti diretta da Simona Dondoni

produzione Teatro Franco Parenti

25 maggio | Sala Grande

BREAKING ITALY PODCAST

10 interviste condotte da Alessandro Masala

Breaking Italy Podcast è un format di interviste condotto da Alessandro Masala. Per questa stagione le interviste verranno registrate in diretta con la presenza di pubblico. Un’esperienza di condivisione che consente di capire e conoscere meglio il mondo che ci circonda insieme a volti noti della politica, della scienza e dello spettacolo, che nell’intervista hanno il tempo per elaborare i concetti, lontani dalle tempistiche imposte dal formato televisivo.

25 Maggio

DARIA BIGNARDI

Alessandro Masala, fondatore di Breaking Italy, intervista Daria Bignardi, autrice di libri, programmi tv e radio, eccetera.

Nata a Ferrara, vive a Milano dalla fine del 1984. Nella prima puntata del primo programma che ha scritto – si intitolava Tempi Moderni – invitò nove coppie gay. Era il 1995.

Ha intervistato quasi tutti. In tv ha litigato con un sindaco, un ministro e un primo ministro. Ha diretto per un anno e mezzo Rai3, ma in quel periodo non stava tanto bene. Ha pubblicato otto libri, l’ultimo si intitola: Libri che mi hanno rovinato la vita.

dal 25 al 29 maggio | Sala AcomeA

LA FINE DEL MONDO

25/05 ore 19:15 – 26/05 ore 20:30 – 27/05 ore 19:15 – 28/05 ore 20:15 – 29/05 – ore 19:00

durata: 1 ora e 15 minuti

In una Venezia contemporanea e avveniristica, nel suo ultimo giorno prima dell’affondamento, la vicenda di quattro ragazzi si fa metafora della fine del mondo.

Il dramma ecologico in atto sul nostro pianeta è qui indagato attraverso il rapporto padri-figli, relazione ancora una volta al centro della ricerca di Fabrizio Sinisi.

Protagoniste due coppie di fratelli. Su di loro gravano le ombre delle vicende familiari e dei genitori, tragici, imperfetti e disastrosi. In una Venezia rovente, città simbolo di questo declino, la catastrofe ambientale diventa specchio di quella familiare, e viceversa.

Claudio Autelli porta in scena il confronto finale tra i quattro personaggi, metafora della fine del mondo.

di Fabrizio Sinisi

regia Claudio Autelli

con Alice Spisa, Umberto Terruso, Anahi Traversi e Angelo Tronca

disegno luci e allestimento Giuliano Almerighi

suono e musiche Gianluca Agostini

video Chiara Caliò

costumi Diana Ferri

cura del movimento Lara Guidetti

assistente regia Valeria Fornoni

produzione Teatro Franco Parenti / Centro Teatrale Bresciano / LAB121

con il sostegno di Funder35, Fondazione Cariplo e ZonaK

25 maggio | Sala Café Rouge

INCONTRO CON STEFANO RAIMONDI

La Poesia: due o tre cose che so di lei

ore 18:30

Sono le parole che dicono il nostro passaggio, che raccontano l’ordine e il disordine della nostra erranza, che ci permettono di rendere evidenti le nostre emozioni e i nostri sentimenti. La scrittura diventa sempre la nostra più autentica testimonianza e da questa verità, si può partire per tentare, di nuovo, una conoscenza di sé: una sorta di rimpatrio. Scrivere è portarsi sempre nei dintorni di una casa da abitare nuovamente, nell’attesa che “qualcuno” o “qualcosa” ribussi allanostra porta.

Due o tre cose che so di lei, splendido titolo di Godard, è qui il filo conduttore di un poeta urbano che con la sua città e non solo, ha imbastito un dialogo incessante, dove le storie e la Storia diventano caratteri, voci: ascolti.

Stefano Raimondi incontra i suoi lettori

per una serata interamente dedicata alla poesia

con la partecipazione di Marta Comerio

26 maggio | Sala Grande

GIOVEDIX – AI NOSTRI TEMPI (BIBLICI)

con Gioele Dix

ore 21:00

Mosè aveva 120 anni quando morì, ma non gli si era indebolita la vista, né gli era venuto meno il vigore.

Deuteronomio 34,7

La longevità dei patriarchi della Bibbia è stata variamente commentata e interpretata. Alcuni la considerano il frutto di un insensato atto di fiducia da parte di Dio nel genere umano. Altri la leggono come proiezione leggendaria del desiderio dell’uomo di lasciare un segno.

Gioele Dix, tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, prova a districare l’intricata matassa e offrire una sua personale visione. Una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutti coloro che non hanno alcuna intenzione di invecchiare.

26 maggio | Sala Grande

JAVIER CERCAS

Il castello di Barbablù per i novant’anni della casa editrice Guanda

ore 18:30

Nata dall’intuizione di un uomo colto e curioso, che nell’arco di non molti anni seppe raccogliere il meglio della poesia contemporanea, italiana e internazionale, pubblicando al contempo autori cruciali, e dando voce ad alcune delle esperienze intellettuali e culturali più vitali e originali del ‘900. Con tali scelte innovative, e nel segno della Fenice (donatagli dal parmigiano Carlo Mattioli), Ugo Guanda fissò un modello per ciò che chiamiamo oggi editoria di qualità. In questo contesto si è voluto collocare la presentazione di Il castello di Barbablù, il nuovo romanzo di Javier Cercas, un autore simbolo, uno scrittore che plasticamente rappresenta il secondo capitolo della vicenda guandiana, dai tardi anni ottanta ad oggi.

Javier Cercas presenta il suo nuovo romanzo

Il castello di Barbablù

in occasione dei novant’anni della casa editrice Guanda

intervengono Stefano Mauri, Luigi Brioschi, Marino Sinibaldi, Giordano Meacci

letture Annina Pedrini, dalle poesie inedite di Luis Sepùlveda

26 maggio | Sala Testori Palazzina Bagni Misteriosi

GIUSTIZIA ULTIMO ATTO

DA TANGENTOPOLI AL CROLLO DELLA MAGISTRATURA

Presentazione del libro Carlo Nordio

ore 18:30

Quindici anni fa l’ottanta per cento degli italiani confidava ancora nei magistrati. Oggi, dopo gli ultimi scandali emersi nella Procura di Milano, le faide tra le correnti interne e gli innumerevoli episodi di protagonismo dei Pm, non solo la percentuale è crollata, ma a documentare la sfiducia dei cittadini è anche un mezzo milione di firme raccolte per il referendum «Giustizia giusta». Indipendentemente dalla formulazione dei quesiti, imperfetta e spesso incomprensibile, il messaggio sottostante è chiarissimo: occorre una rivoluzione copernicana del sistema giudiziario, perché il tempo sta per scadere. Siamo ormai all’ultimo atto.

A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle istituzioni. I rimedi messi in atto coi processi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male che dovevano curare: la corruzione non è diminuita, come dimostra il caso del Mose, anzi ha aumentato i suoi introiti. Ma l’effetto collaterale più pernicioso è stato portare la magistratura al controllo dei partiti e alla tutela del Paese, fino al punto di sovvertire il responso delle urne e modificare gli equilibri parlamentari. Un’investitura permessa dalla subordinazione codarda della politica, che ha voluto assegnare alle toghe un ruolo salvifico e dirimente. In questo modo alla divisione dei poteri, invocata dalla Costituzione, è subentrata invece la loro confusione pressoché totale.

Carlo Nordio presenta il suo libro

Giustizia. Ultimo atto.

Da Tangentopoli al crollo della magistratura

(edizione Guerini e Associati)

insieme all’autore partecipano

Claudio Martelli

politico, giornalista, già vicesegretario Psi e Ministro di Grazia e Giustizia

Vinicio Nordio

presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Giuliano Pisapia

avvocato, già sindaco di Milano

modera

Giuseppe Guastella

Corriere della Sera

a cura di Guerini e Associati e Centro Brera

Dal 27 al 29 maggio | Teatro Franco Parenti

INCONTRO. Il Festival culturale di VIDAS

27/05 ore 21:00 – 28/05 ore 10:00 – 29/05 ore 10:00

Il Festival celebra i 40 anni di VIDAS fatti di impegno, progettualità, accoglienza, inclusione e assistenza.

Tre giorni di dialoghi, riflessioni, laboratori, performance, intorno al tema centrale dell’INCONTRO nelle sue molteplici sfumature. Incontro che è alla base della relazione di cura tra gli operatori VIDAS e le persone con malattie inguaribili assistite ogni giorno. Mettersi nei panni dell’altro, prendersi cura e avere cura, riconoscere le fragilità, riscoprire il valore dei gesti, accogliere la diversità, trovare un senso, saper ascoltare, prendere coraggio, riconoscere uno spazio di rispetto, questi sono alcuni degli spunti dai quali ha preso vita il programma.

venerdì 27 Maggio

h 21.00 | Sala Grande

6×6 Incontrarsi sulle soglie

Evento di apertura

Un grande racconto collettivo animato da gesti, parole e dalle musiche del NefEsh Trio. Un momento di ascolto e di pensiero, che vuole emozionare e ispirare nuove visioni e possibilità sull’Incontro, sei voci attorno a sei parole: immunità, presenza, silenzio, noi, senso, memoria.

con

Alberto Mantovani, immunologo

Laura Pugno, scrittrice

Vera Gheno, sociolinguista

Silvia Boccardi, giornalista

Romano Madera, filosofo

Gad Lerner, giornalista

e la partecipazione di Cristiana Capotondi con Saturnino

Ingresso con prenotazione QUI

sabato 28 Maggio

dalle h 10.00 tutto il giorno | Sala Treno Blu

Life is (a stage) installazione

a cura del collettivo DMAV – Social Art Ensemble

Un’installazione site specific sul pulsare della vita. Una total room che unisce le pulsazioni sottili delle luci al neon alla traccia di un mantra sonoro costruito con le voci dei caregiver, che ogni giorno prestano cura a persone malate. Su questo tessuto di suoni il pubblico del festival potrà intrecciare la propria narrazione su cosa è la vita consegnando al microfono il suo segno sonoro in un grande rito di passaggio collettivo.

Ingresso libero senza prenotazione

***

h 10.00 – 11.00 | Café Rouge

Il diritto di scegliere. Essere consapevoli, essere liberi

con

Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera

Gherardo Colombo, magistrato

La giornalista e il magistrato dialogheranno con la classe vincitrice del concorso Il diritto di scegliere. Essere consapevoli, essere liberi, il progetto educativo, lanciato da VIDAS in collaborazione con La Fabbrica, che ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sulla legge 219 e, in particolare, sul tema del biotestamento come libertà di cura e diritto all’autodeterminazione. Una riflessione aperta per rafforzare la coscienza civica dei più giovani.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 12.00 – 13.00 | Café Rouge

Ascoltarsi per riconoscersi. Esperienza musicale per ascoltare sé e gli altri

con

Valeria Cantoni, formatrice e presidente di ArtsFor

Michelangelo Decorato, musicista

Negli ultimi due anni l’ascolto ha cambiato forma. È diventato virtuale e multicanale, sempre interrotto, fitto di interferenze. Eppure tutti abbiamo bisogno di sentirci ascoltati e di imparare ad ascoltare. L’evento, di musica e parole, interattivo ed esperienziale, ci aiuta a comprendere come riequilibrare le nostre percezioni sensoriali per tornare a sentire e poter, finalmente, ascoltare.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 15.00 – 16.00 | Sala AcomeA

Mettersi nei panni dell’altro

con

Adolfo Ceretti, criminologo

Giorgio Bazzega, figlio di una vittima del terrorismo, protagonista di un percorso di Giustizia Riparativa

Che cosa significa mettersi nella prospettiva dell’altro? Di fronte a scelte o situazioni importanti, delicate, dolorose come si può agire e soprattutto come possono incontrarsi due posizioni contrapposte? A partire da queste domande offriranno una riflessione Adolfo Ceretti e Giorgio Bazzega, protagonisti, rispettivamente mediatore e vittima, di un percorso di incontro che ha segnato la storia del nostro Paese e che ha visto coinvolti i responsabili della lotta armata degli anni ’70 con le famiglie delle vittime di queste stesse lotte.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 16.30 – 17.30 | Sala AcomeA

La bellezza dell’incontro

con

Lidia Maggi, teologa battista

Giacomo Marramao, filosofo

Una teologa che esplora la Bibbia come grande biblioteca di storie capaci di interpellare l’interiorità degli uomini e delle donne, e un filosofo sempre attento alla sfera pubblica, che, insieme a un gruppo di giovani filosofe e filosofi, ha contribuito a ideare e promuovere l’associazione Popsophia per coniugare riflessione filosofica e cultura di massa. Un confronto che muove la ricerca verso un concetto di bellezza complesso e fatto di narrazioni stratificate.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 18.00 – 19.00 | Foyer

Prendersi cura. Presentazione del libro di Giada Lonati

con

Giada Lonati, direttrice sociosanitaria VIDAS

Ferruccio de Bortoli, giornalista e presidente VIDAS

letture di Annina Pedrini

Attraverso le sue esperienze di medico palliativista, Giada compone una storia di tanti incontri, con uomini e donne, anziani e giovani, padri, madri, fratelli, figli, di fronte al mistero dell’ultimo tratto di vita. Un libro pieno di energia positiva che oltrepassa lo stato del dolore fisico per andare all’essenza del rapporto tra esseri umani.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 20.30 | Foyer

Di fronte agli occhi degli altri | Caregiver

con

Performance di Virgilio Sieni, coreografo e danzatore

Musica dal vivo eseguita da Fabrizio Cammarata

La performance si sviluppa intorno al caregiver, il familiare che ogni giorno assiste, cura ed è vicino a un parente malato. Una figura che, pur stando spesso nell’ombra, svolge un ruolo fondamentale per la vita dell’altro, tra equilibri, scelte, rinunce importanti e grande competenza. La performance sarà un’occasione per mostrare, attraverso danze e gesti, la bellezza e il valore di queste figure. Una coreografia poetica ed emozionante, che arriva dritta lì dove si generano nuovi significati, nuove possibilità.

Ingresso con prenotazione QUI

domenica 29 Maggio

h 10.00 – 14:00 | Sala Treno Blu

Life is (a stage)

a cura del collettivo DMAV – Social Art Ensemble

Ingresso libero senza prenotazione

***

h 10:30 – 12:30 | Sala AcomeA

Care emozioni. Laboratorio di narrazione

condotto da

Christian Delorenzo, esperto di medicina narrativa

Ilaria Gaspari, scrittrice e filosofa

Due ore per scrivere e leggere, ascoltare e osservare, condividere e riflettere insieme. Due ore per raccontare e per raccontarsi, alla scoperta di sé e dell’altro, grazie a quelle emozioni che danno colore alla nostra vita: dalla tristezza alla gioia, passando per tutti i toni della nostra tavolozza sentimentale.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 11.00 – 12.30 | Sala Appartamento e Foyer alto

Stavo pensando & Ti Ascolto

condotto da

Stefania Casiraghi e Michele Luchetti, pedagogisti e attori teatrali

Anna Spiniella, pedagogista di VIDAS

Stavo pensando è un laboratorio creativo pensato per i bambini dai 6 agli 11 anni. In parallelo i loro genitori parteciperanno al laboratorio Ti ascolto. In uno spazio a sé i più piccoli vengono accompagnati in un viaggio esperienziale liberamente ispirato a un albo illustrato che racconta l’inizio della giornata. Nel frattempo i loro genitori sono coinvolti in una riflessione sulle “domande dei bambini” e sugli spazi dell’immaginazione all’interno dei quali queste si formano. Si incontreranno alla fine per ripensare insieme all’esperienza vissuta.

Ingresso con prenotazione QUI

***

h 11.30 – 13.30 | Café Rouge

Incontrare le proprie risorse interiori. Laboratorio di Pratica di Lavoro Organico

condotto da

Maia Cornacchia, analista filosofa

La Pratica di Lavoro Organico nasce dall’ascolto di elementi originari di culture altre e visioni del mondo lontane nel tempo e nello spazio. Attingendo alla tradizione degli Indiani d’America, Maia Cornacchia guiderà in uno stato di sogno vigile e all’avvicinamento del nostro mondo interiore, legando esperienze personali a simbologie naturali dense di un sapere antico.

N.B. Si consigliano abiti comodi, un tappetino e calze antiscivolo.

Ingresso con prenotazione QUI

Dal 28 maggio al 15 settembre

BALNEAZIONE ESTIVA | Ai Bagni Misteriosi

tutti i giorni, dalle 10 alle 18:30

Con l’arrivo dell’estate riapre la balneazione ai Bagni Misteriosi.

Tornano gli spettacoli in scena all’arena estiva e l’aperitivo serale.

Due periodi tariffari divideranno la stagione: dal 28 Maggio al 3 Luglio e balneazione convenzionata con il Comune di Milano dal 4 Luglio al 15 Settembre.

dal 29 Maggio al 26 Luglio 2022

TRA MUSICA E TEATRO

SCOPRI QUI IL PROGRAMMA

degli spettacoli all’arena estiva dei Bagni Misteriosi.

29 maggio | Ai Bagni Misteriosi

SCOPATE SENTIMENTALI

Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

ore 21:00

Sul palco Filippo Timi, già noto al pubblico del Parenti. Accanto a lui Rodrigo D’Erasmo (violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista) e Mario Conte (musicista/sperimentatore dentro e fuori la musica elettronica).

…rivivendo il primo eco di quell’onda scandalosa in cui quella mattina presto quel telefono squillò. A cent’anni dalla sua “scomparsa”… il sogno di quell’ultima notte: un collasso di realtà.

L’anima è un sorteggio.

I. Prima di nascere ciascuno riceve un daimon, che è insieme vocazione, carattere e irripetibilità.

II. Il Pasolini poteva scegliere di essere altro da sé? No. Il Pasolini ha deciso di assecondare il suo daimon, ricevuto in dote nell’Iperuranio e destinato a sfracellarsi nell’idroscalo di Ostia.

III. Assolto da ogni retorica o vittimismo, il daimon, metà divino e troppo umano, ordina le sequenze biografiche, le musiche e i silenzi di Pier Paolo Pasolini, Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte, affermando: «Tu sei un poeta divorato dalle Amazzoni, attaccato dalle Erinni, il fulmine di Zeus si è scagliato su di te».

PRIMAVERA

Il giudizio, 05:03:22

ESTATE

Il verme, Scopate sentimentali

AUTUNNO

Le caviglie secche delle madri, La sproporzione del sacrificio

INFERNO

Il ciglio del santo, La destinazione

Scopate sentimentali.

Esercizi di sparizione

uno spettacolo di e con Filippo Timi, Rodrigo D’Erasmo e Mario Conte

Filippo Timi voce e corpo

Rodrigo D’Erasmo violino e chitarra

Mario Conte real time electronics e sintetizzatore

assistente alla regia Federico Baldi

luci Andrea Gallo

suono Paolo Panella

tour manager Matteo Mecocci

progetto grafico Pazzi Design Studio

produzione Vertigo e UFO