Ho visitato Buenos Aires e altre città argentine dal 21 maggio al 1° giugno di quest’anno, parlando con economisti, politici, rappresentanti di think tank, giornalisti e giovani. La situazione in Argentina è a dir poco drammatica.

Nessun altro Paese al mondo ha subito un declino così forte negli ultimi 100 anni come l’Argentina. All’inizio del XX secolo, il PIL pro capite dell’Argentina era tra i più alti del mondo. L’espressione «ricco come un argentino» era comunemente utilizzata all’epoca.

Un confronto tra i dati economici del 2018 e quelli del 1913 mostra che il PIL reale pro capite non è praticamente aumentato. In effetti, l’Argentina ha i dati peggiori di tutti i Paesi per i quali sono disponibili dati per entrambi gli anni. L’inflazione è particolarmente allarmante.

L’inflazione alle stelle

Mi rendo conto di cosa significhi effettivamente l’inflazione quando pago il conto dell’albergo. Non voglio pagare con la mia carta Visa, perché il pagamento con carta di credito si basa sul tasso di cambio ufficiale tra peso e dollaro o euro. Sul mercato libero, illegale ma tollerato dalle autorità, si ottiene il doppio di pesos per un dollaro.

Questo tasso non ufficiale è noto come dollaro blu, il tasso di cambio parallelo del dollaro statunitense in Argentina, che rappresenta il costo di acquisto e vendita di una banconota fisica in dollari sul mercato nero (o “blu”). In realtà, mi spiegano, la situazione è molto più complicata, perché esistono almeno quattro diverse varianti del dollaro.

Le autorità tollerano l’esistenza dei cosiddetti cuevos (letteralmente, grotte), dove è possibile recarsi per cambiare dollari o euro in valuta locale. Per strada si viene spesso avvicinati da persone conosciute come arbolitos (in spagnolo, piccoli alberi), che indicano la strada per andare da uno dei tanti cuevos.

Ufficialmente si tratta di banchi di pegno o di luoghi in cui è possibile acquistare e vendere gioielli o oro, ma in realtà sono luoghi clandestini in cui avviene il commercio del dollaro blu.

Gli argentini usano questi cuevos per cambiare i pesos nella speranza di ottenere ancora più pesos per i loro dollari qualche settimana o mese dopo.

In un Paese con un’inflazione così dilagante, il denaro ha perso la sua funzione di riserva di valore e serve solo come mezzo di pagamento. Tuttavia, non è sempre facile. Non sempre è possibile trovare banconote di grosso taglio nei cuevos.

Solo circa un quinto dei 250.000 pesos che io e il mio interprete dobbiamo pagare per quattro giorni allo Sheraton di Buenos Aires sono in banconote da mille. Il resto è in banconote di piccolo taglio.

All’hotel ci vogliono più di due ore per pagare. Chiedo perché non usino la macchina per contare le banconote. Capisco che è perché prima devono controllare l’autenticità di ogni singola banconota con una penna e contare il denaro a mano. Una volta terminato il lungo processo di conteggio delle banconote a mano, alla fine fanno passare il denaro attraverso il conta banconote.

Per gli argentini, l’inflazione non è nulla di insolito. Incontro Fausto Spotorno, capo economista del Centro de Estudios Económicos della società di consulenza OJF. Mi presenta statistiche impressionanti che confermano che dal 1945 l’Argentina ha quasi sempre avuto un’inflazione almeno a due cifre – con l’eccezione degli anni ’90, quando Carlos Menem ha agganciato la moneta al dollaro americano, eliminando l’inflazione per un decennio ma con un impatto negativo sulle esportazioni, poiché le merci argentine non erano più competitive.

L’anarco-capitalista Javier Milei

L’inflazione è anche il tema principale di cui si occupa il movimento libertario di Javier Milei. Il 51enne, che si definisce «anarco-capitalista», è stato portiere della squadra di calcio Chacarita Juniors, ha studiato economia ed è poi diventato economista capo di società private di consulenza finanziaria e consulente governativo.

Nel 2021, Milei è stato eletto a rappresentare la città di Buenos Aires nella Camera dei Deputati argentina dopo aver ottenuto il 17% dei voti con il partito La Libertad Avanza. Tutti si aspettano che si candidi alle elezioni presidenziali del 2023.

Ho parlato con l’attivista libertaria e vicepresidente del partito di Milei, Lilia Lemoine. Questa quarantunenne estremamente attraente e giovanile, è una cosplayer, modella e attrice, oltre che un personaggio importante dei social media con centinaia di migliaia di follower. Il suo sito web presenta una sua foto sexy, in cui indossa un top con impresso un pugno e la scritta Libre Mercado (economia di libero mercato).

Lemoine è piena di entusiasmo per Milei, che è formalmente il presidente onorario del partito. È famosa in tutta l’Argentina e quando andiamo a mangiare, il cameriere chiede subito di poter scattare un selfie con lei. I sostenitori di Milei sono per lo più giovani, poveri e maschi, dice. Spiega che la convinzione che i poveri non vogliano lavorare e si siano abituati ai sussidi statali, frase che si sente spesso pronunciare qui, è una bugia: «Questo è vero solo per pochissimi. La maggior parte di loro vorrebbe lavorare, ma lo Stato, imponendo tasse e regolamenti così alti, non dà loro una vera possibilità. Questi poveri sono disperati, soprattutto a causa dell’inflazione. Hanno riposto le loro speranze nel nostro movimento libertario».

Questa è la particolarità dell’Argentina: i poveri disperati in altri Paesi sono spesso più favorevoli al socialismo e a un governo più interventista, oppure sono estremisti di destra. Non ci sono molti altri Paesi in cui si trovano poveri che vogliono più capitalismo.

Milei ha attirato molta attenzione lanciando una lotteria. Chiunque si iscriva sui loro social media partecipa a una lotteria per vincere lo stipendio mensile di Milei come deputato della Camera. Nel maggio 2022 era di 350.000 pesos, pari a circa 1.800 dollari. Considerando che il reddito di un argentino medio è di circa 60.000 pesos, si tratta di una somma interessante.

Solo nei primi tre mesi, dice Lemoine, due milioni di argentini hanno partecipato alla lotteria. Milei vuole così mostrare che: «Non sono entrato in politica per i soldi!». Ogni partecipante deve fornire un indirizzo e-mail e un numero di telefono, e all’inizio penso che si tratti di un modo molto economico per ottenere i contatti delle persone e fare pubblicità al proprio movimento. Lemoine, invece, mi assicura che i dati sono utilizzati solo per la lotteria. In ogni caso, si tratta di un metodo di marketing molto efficace.

Incontro il deputato Ricardo López Murphy. Anche lui spera in un’inversione di tendenza a favore del libero mercato, ma le sue posizioni non sono così radicali come quelle di Milei, che vuole ad esempio abolire la banca centrale. López Murphy, che collabora anche con la tedesca Fondazione Naumann, è un economista ed è stato ministro della Difesa e dell’Economia durante la presidenza di Fernando de la Rúa.

Dal 2021 è il leader del partito Republicanos Unidos, che ha fondato nel 2020 e che fa parte dell’alleanza JTC Juntos por el Cambio (Cambiemos). È anche considerato un potenziale candidato alle presidenziali. Cosa farebbe se fosse al comando dell’Argentina? Soprattutto combatterebbe il protezionismo, ridurrebbe la burocrazia e i regolamenti (ad esempio nel mercato del lavoro) e ridurrebbe radicalmente le tasse.

Attualmente, le aziende con almeno 200 dipendenti sono costrette a vendere una certa percentuale dei loro prodotti a prezzi stabiliti dallo Stato.

Un problema importante che lui e altri stanno affrontando: a causa dell’elevata pressione fiscale, l’economia informale, cioè il lavoro sommerso, è estremamente importante, spiega. Si stima che oggi ci siano più persone che lavorano illegalmente di quelle che hanno un impiego ufficiale, dice López Murphy.

«Abbiamo bisogno di una rivoluzione capitalista»

López Murphy è una delle figure di spicco del movimento argentino per il libero mercato. Un altro è José Luis Espert. Come Milei e López Murphy, anche Espert è un economista ed è convinto che più capitalismo sia la soluzione per l’Argentina.

Dal 2021 è deputato nella provincia di Buenos Aires per la coalizione Avanza Libertad. «Abbiamo bisogno di una rivoluzione capitalista», mi dice. Ed è ottimista: «Le idee libertarie stanno davvero decollando in Argentina». Milei, tra l’altro, era membro del partito di Espert prima di fondare il proprio partito.

Cosa cambierebbe Espert in Argentina se potesse? Innanzitutto, cita la questione della libertà commerciale, ossia la lotta contro il protezionismo e l’eccessiva tassazione e per una maggiore deregolamentazione. Pensa anche che diversi leader sindacali corrotti dovrebbero essere messi in prigione per scoraggiare gli altri.

Sono rimasto sorpreso dall’incontro con tre giovani donne a Buenos Aires. Appartengono a LOLA, Ladies for Libertad. Valentina ha 21 anni, parla correntemente inglese e sembra molto sicura di sé. Viene dalla città di Mendoza, ha iniziato la sua attività di riciclaggio e reimpiego di rifiuti all’età di 13 anni e l’ha resa ufficiale a 18.

Ma i primi anni sono stati davvero duri: «Ogni giorno i ladri venivano nella mia azienda per rubare. Ho chiamato la polizia, che ha anche messo i ladri in prigione una volta, ma solo per poche ore prima di rilasciarli di nuovo. La polizia non mi protegge. E lo Stato si prende quasi tutto quello che guadagno con la sua tassazione estrema». E non le piace la mentalità di molti connazionali che preferiscono vivere alle spalle dello Stato piuttosto che lavorare in proprio: «È così difficile trovare dipendenti», si lamenta.

Ecco perché è diventata libertaria. A 17 anni si è unita agli Studenti per la Libertà. A 19 anni ha fondato il suo gruppo libertario. Il movimento è cresciuto rapidamente, attirando molti membri che si opponevano alle misure del governo Corona: «Avevamo un coprifuoco di sette mesi, si poteva uscire di casa solo per tre ore in certi giorni per andare a fare la spesa». Queste misure hanno attratto sempre più membri al loro gruppo.

Si incontrano in appartamenti e ristoranti e confrontano, ad esempio, il Manifesto del partito comunista di Marx con La via della schiavitù di Hayek. È un gruppo di donne che si definiscono «femministe liberali», a differenza delle femministe tradizionali che – secondo Valentina – sono per lo più marxiste. Il loro eroe è Javier Milei.

Adrina ha 27 anni. È fuggita dal Venezuela perché condannata al carcere dopo essersi unita alle proteste contro il regime socialista. Ha studiato legge in Venezuela, ma a Buenos Aires lavora come programmatrice informatica. Si è avvicinata alla politica quando sua sorella e suo cognato sono stati mandati in prigione dopo aver protestato contro la dittatura socialista. I suoi genitori sono fuggiti in Perù per scappare dalla catastrofe economica.

Oggi Adrina vive a Buenos Aires ed è impegnata con LOLA. Mi rendo conto che, così come nei Paesi occidentali è considerato cool per molti giovani essere di sinistra, qui è cool essere libertari. Anche a Tucumán, una città di provincia del nord dove c’è poco da vedere a parte le case fatiscenti e la povertà, tengo una conferenza davanti a 70 giovani che frequentano i corsi di un think tank libertario. Sono contro l’establishment, contro l’eccessivo potere dello Stato e vivono nella speranza che il capitalismo possa risolvere i loro problemi.