«Il Pd è primo in Italia. Frutto di una linea chiara, di un partito unito. Non era così un anno fa. Risultato di un sostegno costruttivo e serio al governo Draghi, senza ambiguità sull’aggressione all’Ucraina e con un’idea di alleanze vaste nelle città. La ricerca dell’unità non ha alternative, con questa legge elettorale maggioritaria e con il taglio dei parlamentari vincerà l’alleanza democratica e progressista o il centrodestra».

Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervistato dal Corriere, legge così la tornata del voto amministrativo in attesa dei ballottaggi del 26 giugno. Anche se il campo largo è ancora molto diviso e i Cinque Stelle sono in forte crisi di consensi, come testimoniano i risultati di Palermo, Genova e L’Aquila.

«Il tema non è escludere o mettere veti. Questa destra la battiamo solo con le alleanze», ribadisce Letta. «Lo dico soprattutto a Carlo Calenda che è stato eletto con il Pd più volte. C’è una destra competitiva e forte, vinciamo solo se uniti. E per avere successo serve un’alleanza guidata da un grande partito. Essere primi è la consacrazione del grande lavoro fatto».

E ancora: «Noi vogliamo collaborare con Calenda e in molte città abbiamo collaborato. Lui ha buoni risultati in alcune realtà, noi in tutto il Paese. Alle prossime elezioni politiche gli italiani voteranno e sceglieranno. Serve un progetto comune per vincere, non ci sono piani B. È vero, ci sono coalizioni affaticate ma guardiamo queste amministrative: è sempre centrodestra contro centrosinistra, nient’altro. Le ambizioni centriste hanno un senso se si va insieme. Senza schemi ideologici o di apparati. Costruiamo una coalizione vincente sui grandi temi: il lavoro e la competitività, la giustizia sociale, le opportunità per i giovani, l’ambiente, i diritti. È vero: non ci si allea solo “contro”, ma in nome di una visione di futuro e di valori».

Ma «vedo bene che nel nostro campo pezzi dell’alleanza pensano ancora che sia meglio contrapporsi piuttosto che unirsi», dice Letta.

Mentre sul flop dei Cinque Stelle, commenta: «Hanno tradizionalmente difficoltà alle amministrative, non avevo particolari aspettative. Ragioneremo con loro».

Certo, prosegue, «giocavamo fuori casa, la volta scorsa solo 6 capoluoghi su 26 erano del centrosinistra. Vinciamo a Taranto, a Padova, a Lodi, dove ho chiuso la campagna elettorale, che strappiamo alla Lega con un giovane sindaco di 25 anni. Andiamo al ballottaggio a Verona, a Parma, Piacenza, Como, Gorizia e in tante altre città. I risultati molto positivi al Nord, ci dicono che alle Regionali la Lombardia sarà contendibile. Dobbiamo trovare una candidata o un candidato che unisca».

Ma la risposta del leader di Azione Carlo Calenda è un rifiuto all’invito che arriva dal segretario Dem. Le comunali, spiega in un’intervista sulla Stampa, dimostrano che c’è spazio tra i due poli, abbastanza per una forza «europeista, riformista che va dal 10% al 20%». Il leader di Azione dà per finito il M5S e chiude la porta al Pd: «Andremo da soli, perché al Nazareno non comanda Letta ma Zingaretti, Bettini, Boccia, Provenzano… E loro hanno il populismo nel Dna. Noi invece vogliamo essere il perno di una coalizione senza populisti e sovranisti che sostenga un “Draghi-bis”».

E «non basta dire: “Sennò vince la destra”. Non concepisco la politica come non far vincere ma come fare una proposta per governare. E non si può governare con il M5S. Punto».

Calenda spiega: «Come dicono i numeri a L’Aquila, a Catanzaro, a Palermo, c’è un’area che va dal 10% al 20% che si è stancata di poli che hanno dentro tutto e il contrario di tutto. Elettori che vogliono una proposta per governare, non per non far vincere l’altro. Dove il M5S non presenta il simbolo – come a Verona – noi siamo disponibili, se il candidato è di qualità. Come siamo disponibili a lavorare con le forze di centrodestra europeiste e non sovraniste, se si sganciano dai populisti».

Calenda spiega meglio: «Non vogliamo fare l’ago della bilancia ma il perno di una coalizione senza populisti e sovranisti. L’unica è andare avanti con un Draghi-bis in un governo di larga coalizione. Se noi prendiamo dal 10% in su questa cosa avverrà».

Il no al campo largo è definitivo. Anzi, dice Calenda, «per me il campo largo non è mai esistito. Il Pd non ha mai voluto un’interlocuzione con me: arrivano, dicono “questo è il candidato, ci sono anche i Cinque stelle, se ti va bene ok, sennò ti attacchi”. Così non si va da nessuna parte».

Alle amministrative, prosegue, «è stato tragicamente sconfitto il “campo largo” e i Cinque Stelle si stanno dissolvendo. Boccia ha un’idea un po’ vetero comunista, pensa che l’elettorato lo sposta lui, che se non ci fossero stati i nostri candidati gli elettori avrebbero votato per i loro. Non funziona così. Esiste un’area di centro, liberale, che non ci pensa proprio a votare quei candidati. E a L’Aquila il nostro candidato ha preso più della Pezzopane, era Boccia a dover dire “veniamo con voi”».

E alle politiche «andremo da soli. Inutile continuare a parlare di “campo largo”. Il Pd andrà con il M5S, è nel Dna di chi controlla il partito, che non è Letta ma Zingaretti, Bettini, Boccia, Provenzano… Comandano loro e preferiscono i populisti ai riformisti».