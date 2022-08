Dopo il Partito democratico anche il Movimento 5 Stelle ha pubblicato la lista dei candidati nei collegi di Camera e Senato. Come spesso succede nel mondo grillino, alcuni dettagli legali fanno la differenza: come pubblicato nel sito del partito Giuseppe Conte ha la possibilità di «individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», sorpassando così la decisione degli iscritti. Inoltre Conte avrà la possibilità di bloccare eventuali candidature fino all’ultimo momento utile, valutando la «compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter». Ma con una postilla, dovrà sentire prima il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo.

L’ex presidente del Consiglio si candiderà alla Camera come capolista del proporzionale in quattro regioni: in due collegi in Lombardia e uno a testa in Campania, Puglia e Sicilia.

Dopo il Partito democratico anche il Movimento 5 Stelle ha pubblicato la lista dei candidati nei collegi di Camera e Senato. Come spesso succede nel mondo grillino, alcuni dettagli legali fanno la differenza: come pubblicato nel sito del partito Giuseppe Conte ha la possibilità di «individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», sorpassando così la decisione degli iscritti. Inoltre Conte avrà la possibilità di bloccare eventuali candidature fino all’ultimo momento utile, valutando la «compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter». Ma con una postilla, dovrà sentire prima il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo.

L’ex presidente del Consiglio si candiderà alla Camera come capolista del proporzionale in quattro regioni: in due collegi in Lombardia e uno a testa in Campania, Puglia e Sicilia.

Siccome i sondaggi prevedono circa una trentina di parlamentari eletti per il M5S, Conte ha inserito nelle posizioni più sicure tutti i suoi fedelissimi presenti nel listino bloccato fatto approvare dagli iscritti due giorni fa. L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino invece sarà candidata capolista per la Camera nei 4 collegi del Piemonte, mentre l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho sarà primo in Calabria ed Emilia-Romagna. Alfonso Colucci, il notaio che ha approvato l’elezione di Conte come presidente M5S è stato candidato capolista nel Lazio 1. C’è spazio anche per i vice presidenti del M5S: Alessandra Todde sarà capolista in Lombardia 2 e Sardegna, Michele Gubitosa in Campania e Riccardo Ricciardi in Toscana.

Al Senato l’attuale ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli sarà capolista in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania, mentre l’ex pm antimafia Roberto Scarpinato sarà capolista in Calabria e Sicilia