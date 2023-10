«Noi passiamo, così, e mi sembra che tutti siano distratti e occupati e non prestino la giusta attenzione al nostro passare. Come se cadesse una stella e nessuno la vedesse e nessuno formulasse per sé un desiderio». Questo scritto del poeta e drammaturgo austriaco Rainer Maria Rilke ispira e racchiude il concetto ricorrente proposto dalla terza mostra personale dell’artista georgiana classe ’81 Sophie Ko, il cui lavoro sarà in esposizione fino al 18 novembre presso la galleria d’arte contemporanea di Renata Fabbri, a Milano.

Qui è esposta Geografie Temporali, una serie di opere scultoree e lavori fotografici inediti che trattano il tema della caducità della vita e delle cose materiali. Con una riflessione sulla prospettiva da cui si pensa al tempo, l’artista propone di spostare l’attenzione sul suo inesorabile scorrere, piuttosto che concentrarsi sulla sua finitezza. Per allenare il pensiero laterale, Ko propone di utilizzare la forza di gravità come medium e come pretesto per parlarne: la materia, sotto la sua pressione, si muove e si riassesta, mutando incessantemente la composizione del quadro attraverso impercettibili e costanti smottamenti che lasciano tracce del loro passaggio sulle superfici. Queste cambiano in ogni secondo e non rimangono mai uguali a sé stesse. Le Geografie temporali raccontano dell’irreversibilità del tempo, del suo manifestarsi e del suo “prendere forma” nell’esistenza del suo stesso scorrere.

Arrivando alla mostra si accede a uno spazio dalle pareti bianche, punteggiate però da pezzi di cielo: frammenti di un corpo celeste che invitano lo spettatore e la spettatrice a fermarsi, a lasciarsi incuriosire dalle grandi schegge irregolari lasciate a terra e stimolando la sua immaginazione nel ricostruirne l’integrità. Resti di un’esplosione stellare, residui di un principio di creazione di un astro o reliquie della fine e della genesi del ciclo vitale di una stella, spazio all’immaginazione.

In alcune stanze della galleria si trovano poi delle sculture che riportano l’osservatrice e l’osservatore al ricordo dell’infanzia, quando era sufficiente un po’ d’immaginazione per fare di un pezzo di corteccia e delle foglie il veliero perfetto, quello pronto a salpare anche alla volta dei mari più tempestosi. Con l’innocenza e la fantasia dei bambini si può ribaltare la visione razionale del reale, lasciando spazio a un tempo diverso, in cui il mondo si può conoscere solo prendendone parte e trasformandolo.

L’intera esposizione si conclude con la rappresentazione di due mani congiunte, che appartengono però a due persone diverse: un adulto e un bambino. Queste vengono immortalate attraverso uno scanner, dando vita a un’immagine che rievoca un senso di meraviglia, quello dello stupore infantile di fronte alla scoperta, davanti alla novità di conoscere ciò che ci circonda. Un fascio di luce scivola per qualche istante sulle superfici, fissa la realtà e la riproduce, per poi cadere nuovamente nel buio un istante dopo, come fa una stella cadente che veloce scompare davanti agli occhi di chi la sta guardando.

Prima che la notte cada è quindi un’esposizione artistica che invita a meravigliarsi, a recuperare l’intenzionalità e l’innocenza, a dare senso a ogni attimo, a guardare ciò che ci circonda con gli occhi innocenti di un bambino, come se si fosse nati – di nuovo – per la prima volta. È un tentativo di azzerare le aspettative, di lasciare da parte i preconcetti e dimenticare – per un attimo – tutto quello che sappiamo pensando al tempo in modo diverso: non solo come un susseguirsi di attimi che inevitabilmente si esauriscono, ma come processo costruttivo e generativo della vita, che resiste alle tensioni nichiliste del nostro tempo.