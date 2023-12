Il rito del caffè

Da SCA Italy, l’associazione di categoria che si impegna a supportare tutta la filiera del caffè, arriva la lista dei sei regali giusti per gli amanti del caffè

Caffè in grani: acquistabile online direttamente dal sito della torrefazione, è la scelta ideale per chi ama gustare un caffè appena macinato, sentirne gli aromi e apprezzarne le caratteristiche uniche.

Macinacaffè manuale: può trasformarsi in un bellissimo oggetto di design, oltre alla sua funzione pratica, e la sua fascia di prezzo va dai 40 ai 300 euro circa. Tra le caratteristiche a cui prestare attenzione ci sono le macine, che devono essere di acciaio, di ceramica o di altri materiali di qualità per evitare la formazione di ruggine, i sentori metallici e l’usura nel tempo, la facilità di regolazione della macinatura e quella dello smontaggio dei pezzi.

Moka: un superclassico adatto a tutti. Anche in questo caso ne esistono moltissime versioni sul mercato e per ogni fascia di prezzo, ma per assaporare al meglio il caffè è necessario fare attenzione al filtro: se ha i fori piccoli, trattiene meglio le polveri sottili che potrebbero rendere amaro il caffè.

Accessori per caffè filtro: ce ne sono di tutti i tipi e forme, compatibili con i brewing tools, passando per le caraffe, le bilance e i bollitori per l’acqua con il caratteristico becco d’oca.

Caraffe per acqua filtranti: per realizzare un buon caffè occorre partire da una buona acqua. Per questo è importante avere in casa una caraffa per acqua filtrante, utile anche per gli usi domestici. Il prezzo medio varia dai 20 agli 80 euro.

Un grembiule da barista: di grande scena e molto pratico e utile, è un regalo versatile e adatto a tutti.

Coffindustry propone un box degustazione completamente sostenibile. Il kit include cinque scatole, ognuna con dieci capsule in alluminio, dedicate a cinque diverse miscele: Orione, Indra, Saba, Pan, Dablam, tutte a tostatura interamente naturale. Prezzo: 29,90 euro.

Borbone propone come novità natalizia la Moka Ciao, progettata per usare le cialde. Facile da pulire, veloce da usare, è pensata per offrire un’esperienza di consumo inedita, mettendo d’accordo i più tradizionalisti amanti del sapore morbido del caffè in moka e i più attenti a un consumo consapevole e responsabile.

Il Natale in un clic

Cosaporto, la piattaforma high quality delivery presente a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Santa Margherita Ligure-Portofino, Forte dei Marmi e Londra, propone una soluzione digitale e sostenibile dedicata ai regali e alle occasioni speciali di privati e aziende. La Christmas Collection 2023 presenta le linee Food, Beverage e Lifestyle. Dai panettoni, al cioccolato, all’olio alla pasta, alle bollicine, edizioni speciali come Dolce&Gabbana by Fiasconaro, Fornasetti by Longoni ed Etro by Aimo e Nadia. Ogni cliente può scegliere singoli prodotti, box natalizie già composte oppure, in pochi click, creare le proprie confezioni regalo.

In più Cosaporto sostiene iniziative charity per Fondazione Rava, Telethon e Airc con prodotti pensati per le festività̀ il cui ricavato andrà̀ interamente in beneficenza.

Cortilia, il portale della spesa a filiera corta e sostenibile, presenta una serie di confezioni natalizie a tema: la Box Natale e Capodanno, con panettone classico, lenticchie di Castelluccio e cotechino Fumagalli, l’aperitivo home madeper preparare direttamente a casa un happy hour a prova di barman con gustosi abbinamenti come Parmigiano e mostarda, taralli all’olio e crema di olive nere, da accompagnare con uno Spumante Doc Piemonte Brut; ma ci sono anche la box bollicine in festa, la box spritz in compagnia e la box “L’arte del gin”.

Cocktail e dintorni

Tutte le Spezie del Mondo propone il Kit dell’Alchimista, che permette di decorare e profumare i cocktail con una selezione di spezie premium. Perfetto per gli amanti del gin, ma non solo, è composto da cinque bustine richiudibili di spezie selezionate in diverse versioni. Il Kit Gin Breeze contiene botaniche particolarmente fresche, citriche e agrumate, quello Gin Classic gli aromi tradizionali da abbinare al gin tonic; ma ci sono anche il Kit Rum per tutti i cocktail a base di rum, sia chiaro che scuro, e il Kit Vodka. Prezzo: 17,90 euro.

Un menu di Natale accompagnato dai cocktail. Merry Drinxmas propone dieci drink da abbinare a dieci piatti per pasteggiare a cocktail. «Tra cucina e mixology esiste un allineamento più semplice che tra vino, o birra, e cibo, grazie a una serie di contaminazioni che in tavola e nel bicchiere si armonizzano fra loro in virtù di un uso sapiente degli ingredienti», commenta Riccardo Campagna, drinksetter di Anthology by Mavolo.

Melificent: 40 ml gin Melifera, 100 ml Le Tribute Pink Grapefruit, sale q.b.

Abbinamento: prosciutto in salsa di mirtilli

Blu planet: 45 ml gin Eden Mill Neptune, 135 ml Le Tribute Tonica

Abbinamento: rotolini di salmone con verdure croccanti

Over the twist: 50 ml rum Nativo Overproof, 30 ml succo di lime fresco, 10 ml Bacanha sciroppo lampone, 4 lamponi freschi

Abbinamento: bruschette di panettone al ribes e gorgonzola

Rio bravo: 50 ml whisky Prieto y Prieta, 30 ml succo di limone fresco, 10 ml Bacanha sciroppo cannella, 5 ml liquore al pimento, 15 ml albume (opzionale)

Abbinamento: tronchetto di Natale

Madame du berry: 50 ml gin Amuerte Red, 20 ml liquore alla mora, 15 ml sciroppo di zucchero, 10 ml succo di lime, 50 g mirtilli, 48 g more, 1 g menta, 200 g ghiaccio tritato, 200 g cubetti di ghiaccio

Abbinamento: torta di pan di zenzero e biscotti

Daiqueeny: 30 ml rum Chalong Bay Double Barrel, 20 ml rum Chalong Bay High Proof, 10 ml Bacanha sciroppo lime, 30 ml lime fresco spremuto

Abbinamento: arrosto di vitello al forno

Pinkerton: 25 ml rum Damoiseau Arrangé Pink Guava, 30 ml vermut Not Another Vermouth, 30 ml Campari

Abbinamento: cestini di grana con prosciutto crudo e stracciatella

Guadaltai: 40 ml rhum Damoiseau 40°, 20 ml rhum Damoiseau Gold, 15 ml liquore Damoiseau Shrubb, 15 ml Bacanha sciroppo orzata, 10 ml lime fresco spremuto

Abbinamento: cocktail di gamberi in salsa rosa

Rive droite: 25ml vodka Le Philtre, 15ml liquore cordiale Posides. Per il top: champagne Brut Véhémence André Diligent, buccia di limone per guarnire

Abbinamento: risotto allo champagne e scampi

Tequila surprise: 45 ml tequila Don Ramon Reposado Punta di Diamante, 100 ml succo di arancia fresca spremuta, 15 ml di Liquore Chinotto e Coriandolo Dennis Zoppi, bordatura di sale affumicato (opzionale)

Abbinamento: salmone al forno

Protagonista del classico aperitivo natalizio, secondo gli esperti, quest’anno è il cetriolo. Una tradizione nata in Europa e diventata popolare negli USA, un vero e proprio fenomeno social: il “Cetriolo di Natale”. Hendrick’s Gin propone la sua formula: 50 ml Hendrick’s Gin, 150 ml acqua tonica, tre rondelle sottili di cetriolo. Aggiungere tutti gli ingredienti in un bicchiere highball riempito con ghiaccio a cubetti. Mescolare delicatamente e servire. Guarnire con le tre rondelle sottili di cetriolo.

Panettone fai-da-te

Per evitare liti in famiglia ecco il Panettone Scomposto. Si parte da un panettone vuoto, purissimo, senza altri ingredienti, e si ordina a parte ciò che più piace, dai canditi all’uvetta, dalla crema al pistacchio, a quella alla nocciola, o al cioccolato, ma anche gianduia, mandarini e mou.

Per creare il proprio dolce dei sogni sul sito web di Don Peppinu c’è un apposito configuratore dove è possibile vedere tutte le opzioni disponibili e scegliere ciò che si vuole.