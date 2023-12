Oltre all’eterna competizione tra panettone e pandoro per il titolo di re del Natale, c’è un terzo elemento che, zitto zitto, accompagna meravigliosamente tutti i momenti di festa in cui c’è bisogno di un pochino di dolcezza extra… Ebbene, è giunto il momento di dedicare al cioccolato la meritata attenzione anche come protagonista assoluto delle festività, tra canzoncine da canticchiare e doni da spacchettare. E pensate cha sorpresa gradita trovarlo anche all’interno dei regali stessi!

La Perla Torino

Sulla scia del successo del 2023, la maison di cioccolato torinese La Perla presenta una nuova versione del proprio albero di cioccolato in tre gusti diversi, pistacchio, arachide salata e cioccolato fondente. Una forma simbolica per questo centrotavola tutto da mangiare, dallo stile inconfondibile e interamente decorato a mano.

Solbiati Cioccolato

Alberelli di Natale, renne, orsetti, elfi e slitte: il Natale della maître chocolatier Simona Solbiati è ricchissimo di proposte meravigliose, tutte di finissimo cioccolato belga. Ma a catturare più di tutte l’attenzione e ad accendere la fantasia è l’incredibile Giostra dei cavalli. Ci vogliono più di cento singoli pezzi di cioccolato e quarantotto ore di lavoro per realizzarla, piccolo capolavoro di manualità, perfetto per rendere unica la tavola delle feste.

Toc Torino

Toc è una realtà di produzione di cioccolato artigianale attiva da oltre dieci anni nella città di Torino. Partita da un’idea di Maria e Paolo nel 2011, oggi Toc è un brand affermato di produzione di pezzi di bontà in un contesto unico e storico quale è il capoluogo piemontese. Il lavoro parte da una selezione del migliore cioccolato dal Centro e Sud America, cui si uniscono una scelta personale e ogni volta diversa di prodotti dal mondo e dall’Italia che vanno ogni volta a definire nuove combinazioni di gusto e piacere. Il Paltò è il loro fiore all’occhiello: uno strato di cioccolato fondente racchiude un morbido ripieno di gianduia ispirato all’illustre tradizione del cioccolatino torinese.

Dolcemascolo

Una filosofia artigianale, lenta e controllata, quella di Matteo Dolcemascolo, che a breve vedrà aprire il suo primo store a Roma, in viale Mazzini, e che anche quest’anno è online con tutte le preparazioni in tema Natale. Il panettone tradizionale, il pandoro, ma anche cioccolato. La vera novità infatti è questa: una linea di tavolette, lavorate a mano e avvolte in un packaging che celebra l’armonia dei colori. Le materie prima ci sono tutte: al cioccolato fondente al 70 per cento, cioccolato al latte nocciola, cioccolato al latte con caramello salato, al latte 33 per cento, cioccolato bianco e mandorle salate, cioccolato fondente e pistacchio e cioccolato bianco e caffè.

Excelsior Hotel Gallia e Stefano Trovisi

La classe e l’elòeganza del luxury hotel Excelsior Hotel Gallia di Milan arrivano anche nelle nostre case grazie ai dolci natalizi firmati dall’executive pastry chef Stefano Trovisi. Un centrotavola suntuoso, oltre che buono, è il suo Albero di cioccolato, un classico del Natale da condividere alla fine del pranzo: ogni anello, in cioccolato Valrhona Komuntu 80 per cento e frutta secca e candita, si può mangiare singolarmente o condividere con gli altri. L’Albero è disponibile presso il pop up shop dell’hotel oppure sul portale www.cosaporto.it.

Cioccolateria Banchini 1879

La storica Cioccolateria Banchini 1879 coglie l’occasione del Natale 2023 per presentare i suoi prodotti in una nuova veste grafica, ispirata all’estetica della belle époque e alla sinuosità delle linee tipica dell’art nouveau, un richiamo e un omaggio ai linguaggi visivi in voga in Europa tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, gli anni in cui Gian Battista Banchini aprì a Parma la sua prima bottega. Perfetta per omaggiare gli amici quando si viene invitati a cena o come prezioso cadeau per le feste di Natale, la nuova confezione contiene una selezione di praline al cioccolato che racchiudono golose farciture: dalle gelée al mandarino ai cremini al caffè, dalle ganache al cioccolato fondente fino ai croccanti di caramello salato e arachidi tostate. Le dolci creazioni sono curate dalla capo pasticcera Chiara Ricci.

Guido Gobino

Guido Gobino presenta una nuova collezione Christmas ricca di colori e sapori, con proposte che uniscono la pregiata artigianalità del maestro della cioccolateria torinese alla ricerca di accostamenti curiosi e inediti. In una versione grafica aggiornata, disegnata a mano e con una fantasia botanica dai toni vivaci a riprodurre alberi di cacao, le Scatole di Pralineria assortita sono un regalo ideale per tutti gli amanti del cioccolato che potranno sbizzarrirsi tra cremini, giandujotti, Tourinot, cialdine assortite con diverse origini di cacao, semisfere alla pera, frutti di bosco e gianduja e zafferano, scorze di arancia candita e zenzero ricoperti di cioccolato, i dragée a base di Nocciola del Piemonte, mandorle di Sicilia, uvetta, chicchi di caffè e pistacchi, gli Amarissimi con gruè di cacao e un’inattesa sorpresa sul finale della degustazione. Disponibile anche la Pralineria Limited Edition, una preziosa confezione prodotta in tiratura limitata di cinquecento pezzi, e le scatole a forma di cubo con tre diverse selezioni: “3 Giandujotti”, “5 Tourinot” e “Selezione Assortita”.

Bodrato

Bodrato, la bottega artigianale nata a Genova negli anni Quaranta, lancia quest’anno “The New Christmas Chocolate Box”: scatole da riutilizzare e boule da appendere anche sull’albero sono presentate in una nuova linea in latta impreziosita d’oro e disegni natalizi con una serigrafia spessorata. Anche le tradizionali praline si rinnovano, con una nuova linea di astucci dedicata ai ripieni, otto gusti per accontentare tutti i palati, di cui tre new flavors: il ripieno al pistacchio, con un guscio di cioccolato al pistacchio, il ripieno al fondente 70 per cento, ripieno con una morbida crema di cacao, e infine le praline all’arancia con guscio di cioccolato fondente. Tra le scatole degustazione si aggiunge la versione quadrata rivestita con la carta d’oro e con un ricco assortimento. Non mancano poi i grandi classici Bodrato: cappelliere e astucci rossi assortiti con selezioni dei migliori cioccolati e praline, il Torrone Gianduja, le creme e le tavolette.

Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Lo chef stellato Paolo Griffa realizza per Natale una linea di cioccolati e praline con materie prime del territorio valdostano e packaging ecosostenibile. Tra le novità spicca lo Schiaccianoci di cioccolato, un goloso guscio di cioccolato fondente Sur del Lago 72 per cento che racchiude un assortimento di colorati dragées di nocciole Igp, scorze d’arancia candita e specialty coffee dal Brasile. Disponibile sia nel formato da 300 gr che da 1,25 kg, è un regalo perfetto per tutte l’età.

Romanengo

Non solo cioccolato tra le tante le novità natalizie e della storica confetteria genovese. Per portare la dolcezza e l’artigianalità sulle tavole delle feste si può scegliere la box “Omaggio a Milano”: imperdibile la scatola dedicata al capoluogo meneghino con la raffigurazione di un’immagine storica evocativa della città all’epoca di Giuseppe Verdi e, al suo interno, una selezione delle specialità artigianali della confetteria: frutta candita, fondants, cioccolatini e confetti. Disponibili anche le tavolette di cioccolato con arancia candita, un’inedita e profumata combinazione di due eccellenze di Romanengo: la lavorazione del cioccolato e la canditura della frutta secondo l’antica lavorazione, senza conservanti e aromi artificiali. Completa la proposta un classico della cioccolateria: il cioccolato con nocciole, proposto da Romanengo nelle versioni fondente amaro 62 per cento (la percentuale di cacao oscilla tra il 62 e il 70 per cento in base alla stagione e alla mano del confettiere) e al latte.

Gucci Osteria

Una ventata di classe e un soffio di rosa nel Natale preparato da Gucci Osteria Firenze. Dalla scatola di cioccolatini assortiti che racchiude i gusti preferiti dai co-executive chefs di Karime López e Takahiko Kondo (cremino al pistacchio e gianduja fondente, lamponi e gianduja fondente con un tocca di mandorle, gianduja bianco e fondente), per un twist decisamente contemporaneo sul classico cremino, alla confezione da diciotto praline artigianali assortite in tre gusti diversi (cremino tartufato, cremino gianduja al latte e cremino al pistacchio salato), tutte queste creazioni sono state realizzate con ingredienti della migliore qualità. Da non perdere anche la boule regalo contenente le praline ai gusti Red Mandarin, Dark Chocolate e Salted Pistachio, perfetta sia da ricevere che da donare.

Charlotte Dusart

Anche quest’anno Charlotte Dusart, la cioccolatiera belga con boutique e laboratorio a Milano dal 2018, presenta una capsule collection dal nome evocativo, “La magie de Noël”, che gioca con i colori (come il classico rosso e il verde abete) e con i simboli (l’albero, la renna, le palle, la ghirlanda) della magia del Natale. Dai regali perfetti per i bambini come Rudolf, la renna in cioccolato dal caratteristico naso rosso che nasconde al suo interno piccoli pezzi di cioccolato latte, bianco e fondente a forma di soggetti natalizi, a quelli per i grandi come Lo Spirito del Natale, una confezione con otto cioccolatini dal ripieno “spiritoso” perfetti per riscaldare le cene delle feste al momento del caffè o al posto di un distillato, Charlotte Dusart ha pensato anche alla tavola, con alberi di cioccolato in monorigine Madagascar 71 per cento, dipinti con burro di cacao verde e decorati con piccole palline al lampone, alberi a boule composti da tartufi ripieni di gianduia cremoso, cremino bianco, cremino arachidi e cremino pistacchio con dragée al lampone, e con una speciale ghirlanda in cioccolato finissimo ripiena di gelée d’albicocca e con pralinato artigianale alla nocciola.

Zàini Milano

Un’idea regalo all’insegna del vintage mood con Zàini: per il 110° anno della sua nascita che ricorre quest’anno la fabbrica di cioccolato milanese ha lanciato tre proposte celebrative sia del tempo trascorso, che di alcuni rituali collettivi intramontabili come il gioco delle carte. La scatola quadrata di legno chiaro che riprende un fregio in stile belle époque contiene infatti, assieme alle golose boules assortite di cioccolato fondente e al latte, un mazzo di carte personalizzato con l’immagine Zàini Milano. Disponibili anche la riproduzione fedele della scatola di legno con la quale venivano regalati gli intramontabile Boeri negli anni ’50 e l’iconica lattina rossa che riproduce la sua confezione originaria di inizio secolo e contenente le boules assortite.

Witor’s

Il rito di Natale preferito da grandi e piccini? Sedersi sul divano dopo il pranzo del 25 e guardare almeno un episodio della saga di Harry Potter. Il mago adolescente più amato di sempre e i suoi compagni di Hogwarts, nei libri e nei film hanno sempre avuto un debole per i dolci e avrebbero sicuramente apprezzato la linea di Witor’s ispirata a quelli più iconici. Ci sono le cioccorane in versione tavoletta al latte con ripieno alla granella di biscotto al cacao, le barrette di cioccolato dedicate al Cappello Parlante, ripiene di popping candy e le tavolette delle quattro casate. Quale sarà la vostra preferita: Tassorosso, Corvonero, Serpeverde o Grifondoro?

Nutella e Treccani

Fiumi di parole scritte sulla letterina per babbo Natale non sono abbastanza? Allora ci pensano Nutella e Treccani che hanno unito le forze per lanciare una limited edition ideale per un regalo all’insegna del gusto. La serie “Nutella Parole” celebra infatti il significato dei 427.000 idiomi che compongono la lingua italiana, ognuno con le sue sfumature, imprimendo sulle confezioni della crema spalmabile più famosa del mondo le ventuno lettere del nostro alfabeto, circondate da grafiche evocative realizzate ad hoc per il progetto, ognuna emblematica di una parola. Amore, estro, libertà, meraviglia e poesia sono solo alcune delle ispirazioni da portare sulla tavola delle feste.

Contributi di Chiara Buzzi, Daniela Guaiti, Giulia Salis, Penelope Vaglini.