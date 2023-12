Non sappiamo come voi immaginiate la redazione di un giornale che parla di enogastronomia, ma vi posso garantire che riunirsi per prendere delle decisioni di qualsiasi natura è sempre molto difficile, se tutti i presenti hanno in comune la passione per il cibo. Non fai in tempo ad affrontare un tema, che ognuno ha un racconto, un’informazione preziosa o un contatto da spacciarti.

Quella per il cibo è una passione che può portarti ovunque perché il cibo è troppe cose insieme: nutrimento, tendenza, economia. Il cibo è storia di persone e di natura, ma è anche geografia, scienza e politica. Il cibo è cultura. E ogni elemento della redazione porta sempre il proprio bagaglio di notizie, frutto anche dei propri interessi. E per quanto siamo tutti a lavorare sullo stesso argomento, non smettiamo di imparare mai cose nuove quando ci confrontiamo.

Tant’è che nell’ultimo incontro – dedicato al Natale – ho pensato di stilare un elenco dei libri di gastronomia che può essere bello regalare o regalarsi. Ma proprio per i fatti raccontati sopra, non mi andava di metterci solo le mie proposte, ma i suggerimenti di tutta la redazione sparsa in Italia e nel globo terracqueo (cit.).

Non buttarlo! – Espedienti geniali e ricette fuori dagli schemi per minimizzare gli sprechi in cucina, risparmiare e far bene al pianeta, Alessio Cicchini

Valorizzare gli scarti e azzerare gli sprechi. È la filosofia della cucina di Alessio Cicchini, in arte @rucoolaaa, che ha riunito ricette e consigli per un approccio contemporaneo e consapevole di cucina vegetariana, in cui le materie prime principali sono spesso gli scarti. E così ci si ritrova a cucinare con l’acqua dei legumi, i ciuffi delle carote, i torsoli della zucchina, o fare dessert con la frutta (troppo) matura. E poi, informazioni e approfondimenti sullo spreco del cibo in Italia e molte cose da imparare sulla pratica del regrowing! È un regalo perfetto per chi cucina e sa anche leggere (cioè per tutti!), per chi vuole nutrirsi con pochi sensi di colpa per il pianeta.

Si acquista su Amazon o in libreria

Cook Korean – Un libro di cucina a fumetti, Robin Ha

In libreria dal 22 novembre, questo libro cavalca la grande tendenza della cucina coreana rendendola replicabile a casa attraverso un ricettario tutto illustrato e denso di informazioni scritte e disegnate da Robin Ha, coreana trapiantata negli Stati Uniti, dove ha pubblicato il libro diventato un best seller del New York Times e che oggi arriva in Italia con la traduzione di Alessia Conti. Dieci sezioni e una guida alla scoperta di oltre sessanta ricette: dallo stufato di kimchi (Kimchi Jji- gae), la zuppa di germogli di soia (Kon- gnamulguk). Il tutto senza mai far mancare curiosità sulla cultura coreana. È il libro perfetto per gli appassionati di cultura coreana e cucina asiatica, un pezzo unico per i cultori dei libri illustrati.

Si acquista su Amazon o in libreria

Malvasia. Un diario Mediterraneo, Paolo Tegoni

Un viaggio tra Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Bosa in Sardegna e le isole Eolie in Sicilia alla scoperta di un vino leggendario: la Malvasia. Geopoetica, storia e gastronomia dei luoghi per spiegare un’uva mediterranea, che dà vita a vini molto eterogenei; territori e persone, destinazioni a ridosso del mare o nell’entroterra e vignaioli che ogni giorno lavorano per portare avanti una produzione identitaria e di qualità. Con le parole di Paolo Tegoni, gli scatti di Francesco Zoppi e le illustrazioni di Lucia Catellani questo volume è un reportage di viaggio composto da interviste e approfondimenti sulle uve e i loro ambienti produttivi che regalano spunti per creare nuovi itinerari di viaggi, sullo sfondo di un vigneto. Di Malvasia, of course! Libro perfetto per chi del vino non è mai stanco di scoprire piccoli dettagli e aspetti culturali legati alle terre vocate al vino.

Si acquista su Amazon e in libreria

Atlante dei cuochi, Enrico Vignoli e Marco Bolasco

La storia della cucina internazionale è sicuramente stata segnata dai cuochi che hanno studiato approfonditamente la materia del cibo, aprendo a nuove strade e creando nuove tendenze che hanno influenzato il mangiare locale e globale. Questo libro raccoglie la biografia di duecentocinquanta chef, configurandoli in una mappa in cui è possibile ricostruire, attraverso una curata e grande infografica, le influenze, i legami e i progetti condivisi tra cuochi che hanno contaminato il mondo. Un libro adatto a chi guarda MasterChef e pensa che gli chef siano dei miti, ma anche a chi vuole scoprire di più sulla cultura dell’alta cucina.

Si acquista su Amazon e in libreria

Insalate per un anno, Valentina Raffaelli e Laura Spinelli

«Avere un orto è un vero e proprio privilegio, trovarlo nel piatto dovrebbe diventare un buon costume per tutti». Si presenta così questo ricettario che mette al centro del piatto le materie vegetali a partire da quelle varie della nostra penisola. In questo libro, edito da Guido Tommaso editore, scritto da Valentina Raffaelli con le bellissime foto di Laura Spinelli, si riscrive il concetto di insalata mista, che non è più un mix casuale di verdure incoerenti, ma l’unione di ingredienti accomunati dall’appartenenza alla stessa stagione, materie prime meno note, foglie ed elementi che vanno ben oltre i sapori soliti e possono regalare nuove scoperte. È un libro che vuole valorizzare la biodiversità dell’orto italiano ed è un atto di responsabilità verso il pianeta, promuovendo un’alimentazione più incentrata su materie prime a basso impatto. Un ricettario perfetto per tutti. Perché spingere verso un’alimentazione green è un processo culturale che dobbiamo incentivare ogni giorno.

Si acquista su Amazon e in libreria

Contorno – Né primo, né secondo, Collettivo Contorno

Cresce l’interesse per la verdura, crescono i ricettari su di essa. La spinta vegetale è alla base di questo libro che mette in primo piano quella parte del pasto che, per sua natura, è stata sempre a margine: il contorno. “Contorno” è un ricettario scritto, pensato e fotografato proprio dal Collettivo Contorno, un gruppo di professionisti tra food stylist, fotografi e set designer guidati dalla creative director Anna Cuppini. Un modo per creare nuove proporzioni a tavola, facendo in modo che foglie, semi e frutti acquistino centralità, lasciando le carni, ad esempio, più in secondo piano in nome di un’alimentazione più sana e sostenibile. Un libro di cucina generoso, adatto per chi condivide il cibo, organizza pranzi e cene e ha voglia di sperimentare la cucina vegetale.

Si acquista su Amazon e in libreria

Slow Food, Macchine Veloci: Casa Maria Luigia – Storie e ricette, Massimo Bottura e Lara Gilmore

Il racconto di Casa Maria Luigia, la guest house della coppia Massimo Bottura e Lara Gilmore, a Modena. Un luogo diventato famoso perché unisce l’esperienza dell’alta cucina emiliano-romagnola in un contesto accogliente e domestico. Il tutto circondato da un’altra eccellenza di queste zone: i motori. La grande collezione di auto e moto entra nel racconto di questo volume grazie alle tante foto, mentre la parte gastronomica è supportata da ottantacinque ricette che sono servite in questo in questo luogo. Sarà un’occasione preziosa per conoscere il lato più intimo e autentico di una delle coppie più creative della ristorazione del mondo.

Si acquista (dal 6 dicembre) su Amazon e in libreria

La grammatica dei sapori – Altri sapori. Abbinamenti a base veg, ricette e idee creative, Niki Segnit

Dopo “La grammatica dei sapori”, una sorta di testo sacro sugli abbinamenti degli ingredienti che ha fatto impazzire chiunque per la sua copertina e i suoi contenuti preziosi, Niki Segnit torna con un secondo libro sullo stesso tema (il primo è un best seller mondiale), concentrandosi su abbinamenti vegetariani per una cucina creativa e originale. I sentori vegetali guideranno la lettura e gli abbinamenti facendoci scoprire sapori verde chiaro o scuro, fiori e prato o tutte le declinazioni possibile del gusto fruttato. Persino Yotam Ottolenghi aveva definito l’autrice “la regina degli abbinamenti”. Chi siamo noi per non urlare “Good Save the Queen!”? Un libro perfetto per chi vuole cucinare con criterio o chi si emoziona davanti a una bella copertina che si adatta a ogni libreria.

Si acquista su Amazon o in libreria

Cooking on fire, Nicolai & Eva Helbæk Tram

Per quanto digitali, rimarremo sempre e comunque attratti da azioni che ci riportano all’essenziale. Il fascino della cottura a fuoco vivo ci riporta a una dimensione ancestrale che esercita su noi un grande fascino, mentre al cibo riesce a dare un twist non indifferente nel sapore. La casa editrice Gestalten lo sa e pubblica questo volume (in inglese) di Nicolai e Eva Tram dedicato alla cottura a fuoco vivo. È un susseguirsi di ricette fatte tra rocce e terra, in giro per le montagne e raccontato attraverso bellissime foto di preparazioni e natura. Non solo carne, ma tanti piatti a base di verdure e frutta, oltre tanti elementi provenienti dalle raccolte di spontanee presenti in natura. La situazione si infiamma ancora di più con le ricette dei dolci. Un ricettario per chi pensa di essere un bbq master, ma usa ancora la Diavolina.

Si acquista su Amazon o in libreria

Amaro – Un gusto italiano, Massimo Montanari

Il docente di storia dell’alimentazione Massimo Montanari trova un modo originale per raccontarci ancora l’Italia a tavola. Lo fa partendo da uno dei cinque gusti fondamentali: l’amaro. Durante la lettura si scopre come il gusto dell’amaro abbia avuto un ruolo privilegiato nel gusto degli italiani, a differenza delle altre cucine d’Europa. Caffè, digestivi, ma anche radicchi e carciofi tra gli elementi al centro di un racconto che spiega l’incontro tra cultura alta e contadina. Una lettura ideale per i cultori della storia della gastronomia e gli appassionati di curiosità legate al gusto.

Si acquista su Amazon e in libreria

Sagre d’Italia, Donatella Alquati e Giorgio Mininno

Slow Food editore pubblica questo progetto opera di due designer, Donatella Alquati e Giorgio Mininno, che ripercorrono l’Italia attraverso le manifestazioni enogastronomiche che da sempre accendono e inorgogliscono i piccoli borghi e le cittadine note per una ricetta o una produzione caratteristica. Cultura popolare e sapere gastronomico sono da sempre un motore capace di creare promozione del territorio, offrendo spazio per la conoscenza di luoghi e prodotti che, altrimenti, rimarrebbero sconosciuti ai più. Un reportage fotografico e narrativo alla scoperta delle sagre più o meno note, corredato da ricette locali protagoniste di questi eventi. Un regalo perfetto per chi ama le gite fuori porta, le fughe lontano dalla città e il piacere di scoprire piccole perle del cibo.

Si acquista su Amazon e in libreria

Atlante dei vini insoliti, Pierrick Bourgault

La viticoltura tradizionale è di per sé un racconto ricco di fascino. Immaginate ora di sentire le storie di quei vini che vengono prodotti nelle condizioni più particolari e in luoghi estremi. Storie che vengono raccolte in questo libro di Pierrick Bourgault per Edizioni Jonglez in cui ci si ritrova a leggere di vendemmie notturne, viti alte quindici metri o del vino del deserto del Gobi. Un racconto di tutti quei modi straordinari di fare il vino, di tecniche insolite e rare perché adatte solo a certi casi o perché frutto di tradizioni tipiche di piccoli terroir. L’autore riunisce trenta anni di viaggi tra i vigneti attraverso i cinque continenti per raccontare, in modo semplice, la viticoltura e la vinificazione classica e la più insolita. Una lettura per chi non smette mai di stupirsi davanti a un racconto del vino. Si acquista su Amazon e in libreria

La letteratura in cucina – Ricette per chi ama leggere e mangiare bene, Giulia Ceirano

Hoppípolla, nato come progetto di “cultura indipendente per corrispondenza”, diventa editore e presenta un libro dove si uniscono due passioni che riecheggiano fin dall’inizio dell’articolo: lettura e cibo. L’autrice ha infatti messo insieme le ricette dei più grandi romanzi della letteratura classica e contemporanea. Dai muffin del “Grande Gatsby” alla zuppa di vongole di “Moby Dick”, passando per i manicaretti di “Piccole Donne” e “Il dottor Živago”. Un libro per chi riesce a divorare tanti libri quanti piatti.

Si acquista su Amazon e in libreria

Il cibo dell’Impero – L’arte della cucina nell’antica Roma, Mauro Poma

Con tutta questa passione per i racconti di Alberto Angela o per i podcast di Alessandro Barbero, pare evidente che saperne di più sulla quotidianità antica ormai è una tendenza. E poche cose come le abitudini alimentari sono capaci di restituirci un quadro chiaro della condizione di un popolo o la situazione di un determinato momento storico. Questo libro si concentra sui pasti degli antichi romani, la cucina dell’Impero, ma anche le tradizioni, i falsi miti e come funzionava il trasporto del cibo e dell’acqua. Sarà come un servizio di Superquark, ma da leggere. Per i fissati della storia e per i cultori delle popolazioni che ci hanno preceduto. E come sempre, per i fissati del cibo.

Si acquista su Amazon e in libreria

Tutto in una notte, Adua Villa

Può, l’intelligenza artificiale, suggerirci un perfect pairing azzeccato e originare abbinamenti classici e bizzarri? Faremo scegliere il vino all’Intelligenza artificiale e sarà sempre lei a dirci con cosa abbinarlo? Forse lo si può intuire da questo instant book in cui l’autrice Adua Villa – giornalista, sommelier ed enogastronoma esperta di comunicazione del vino, autrice e voce di radio Deejay Wine Club – interroga l’AI per divertire il lettore e offrire un primo sguardo sulle nuove tecnologie che si interfacciano con il mondo del vino e del cibo. Nascono racconti, storie che coinvolgono personaggi di fantasia e figure storiche. Tutto calato in contesti quotidiano, a volte anche scomodi. Ci aspetta un nuovo giorno dove le macchine avranno sempre più da dire, meglio farsi trovare pronti. È una lettura ideale per i curiosi e per coloro che sanno andare oltre il quotidiano, ma possibilmente con un calice in mano.

Si acquista su Amazon in formato Kindle o cartaceo

Il Phaidon 100: Culinary Collection, a cura di Phaidon

Qui la novità non è il libro, ma nell’idea da parte di Phaidon di raggruppare in un unico pezzo cinque masterpiece legati alla gastronomia. Più che un pensierino, un regalo che possiamo definire importante. Per celebrare i suoi cento anni la casa editrice ha raccolto in una collezione i suoi ricettari più iconici di cucina internazionale. Cinque titoli in lingua inglese: “The British cookbook”, “Mexico, the cookbook”, “The Nordic baking book”, “Japan, the cookbook”, “Spirited: the cocktails from around the world”. Un susseguirsi di cultura culinaria da tutte le latitudini del mondo senza trascurare le cose giuste da bere. La libreria di casa acquisirà valore, come anche la tavola se deciderete di cimentarvi nelle preparazioni suggerite in questa ricca raccolta. Una collezione adatta a tutti gli chef casalinghi che non si pongono limiti di ingredienti da usare.

Si acquista sul sito Phaidon.