È la colomba a troneggiare sulle tavole degli italiani in qualità di “panettone pasquale”, e nessuno potrà contestare questa semplicistica definizione, dal momento che fu proprio la Motta ad avere l’idea di riciclare macchinari e impasti per creare una linea di business destinata alla festività primaverile. Se verso Sud il lievitato alato viene spodestato da sontuosissime pastiere, in Lombardia e in particolare nella provincia di Brescia può godere della compagnia di una focaccia dolce originaria della Valcamonica.