Entro il 2027, il mercato del fast fashion varrà, nel mondo, circa 185 miliardi di dollari. Un dato che è ancora più stupefacente se si pensa che questo stesso mercato, appena due anni fa, valeva solo negli Stati Uniti 106 miliardi. Secondo Statista, i brand che capeggiano questa rivoluzione sono ovviamente H&M e Zara, che in questi anni si sono scambiati più volte il titolo di brand di fast fashion con il più alto valore di mercato, anche se a crescere, in proporzione, più di tutti è stato l’ultra-fast fashion di Shein, che in soli due anni, tra il 2020 e il 2022, ha più che raddoppiato il suo giro d’affari negli Stati Uniti.

Se abbiamo già parlato un paio di puntate fa di come i brand di fast fashion stiano cambiando la propria immagine per nobilitarsi agli occhi del grande pubblico – con campagne firmate dai grandi nomi della moda, dietro e davanti l’obiettivo –, un tassello aggiuntivo di questo processo si sta svelando nell’ultimo anno, con l’assunzione di direttori creativi che vengono dalle passerelle di Milano o Parigi. Ne parliamo nella nuova puntata de “La teoria della moda”, il podcast di Linkiesta Etc a cura di Giuliana Matarrese.

