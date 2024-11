Non ci sono mezzi termini: Donald Trump e il suo movimento Maga (Make America Great Again) hanno ottenuto una vittoria convincente nella notte delle elezioni, infliggendo un colpo alla coalizione liberale che si oppone a Trump. Tuttavia, ciò che rende accettabile un simile risultato è la certezza che ci sarà un’altra elezione tra quattro anni. L’architettura della democrazia liberale permette di limitare la longevità dei movimenti regressivi. Il trumpismo non deve necessariamente rappresentare il destino permanente degli Stati Uniti, né potrebbe esserlo, se questa nazione vuole rimanere fedele alla propria identità

Dopo una sconfitta elettorale, i movimenti politici sono incentivati a correggere la propria rotta, sapendo che una nuova competizione è imminente. Quando un partito perde un’elezione, può rivedere, ricalibrare e riemergere vittorioso la volta successiva. Questo è un impulso sano. Ma dobbiamo fare attenzione a non eccedere nella correzione.

Durante la fase di «revisione e ricalibrazione», il partito sconfitto rischia di rivedere le proprie politiche ben oltre i limiti di un adeguamento ragionevole e di sacrificare troppo, nel tentativo di ritrovare una formula di successo elettorale: vincere diventa l’unico obiettivo. Trump è un avversario dei liberali: disprezza i pesi e contrappesi, i limiti al suo potere, la libertà di stampa, la libera circolazione delle persone, le istituzioni internazionali. È un grave disonore per l’America che un numero elettoralmente sufficiente di americani non abbia considerato questi impulsi illiberali come dequalificanti. Ed è proprio questo che rende il trumpismo un’ideologia pericolosa da cui «imparare» in caso di sconfitta.

Una parte della coalizione anti-Trump potrebbe essere tentata di proporre una riconfigurazione politica in chiave trumpiana per ottenere la vittoria nelle prossime elezioni. I veri liberali dovrebbero evitare di seguire questa strada. Non dobbiamo dimenticare che il trumpismo – con il suo nazionalismo etnico e il suo populismo – è incompatibile con i nostri valori fondamentali. Qualsiasi tentativo di compromesso significherebbe non sconfiggere il trumpismo, ma cedere ad esso. Un compromesso che includa gli elementi illiberali del Magaismo sarebbe quindi disastroso. Fortunatamente, la storia recente ci insegna che è anche del tutto inutile.

Lo svantaggio del mandato

Ci sono stati sei mandati presidenziali dal 1993 al 2016, ma sono stati solo i tre presidenti ad averli ricoperti: Bill Clinton, dal 1993 al 2000, George W. Bush, dal 2001 al 2008 e Barack Obama, dal 2009 al 2016. Questi tre mandati consecutivi di due termini, successivi a un lungo predominio repubblicano dal 1981 al 1992, hanno dato l’impressione che la politica americana si sviluppasse in vere e proprie ere presidenziali, piuttosto che in lunghi periodi in cui un partito deteneva la supremazia. Ma non è più così: se vogliamo parlare di «era», oggi siamo in quella dell’anti-era. Dal 2016 al 2024, il partito al potere ha perso ogni elezione presidenziale. Tre vittorie consecutive di due mandati per un partito sono state seguite da tre sconfitte consecutive per il partito al governo.

La vittoria di Trump, lo scorso martedì notte, non si può attribuire a una singola causa: la storia delle elezioni del 2024 è troppo complessa per essere ridotta a un unico fattore. Ma è plausibile sostenere che il motivo principale della vittoria di Trump sia stato meno legato alla sua figura e più all’amministrazione che si appresta a sostituire. Come ha evidenziato Harry Enten della Cnn, «nessun partito al potere ha mai ottenuto un altro mandato con così pochi elettori convinti che il Paese sia sulla strada giusta (ventotto per cento) o con un indice di approvazione del presidente così basso (Biden è a meno quindici punti)». Anche Jonathan Chait è dello stesso parere: «Il pubblico americano non ha abbracciato Trump… Trump non ha vinto perché le persone lo amano o lo accettano. Ha vinto perché l’elettorato ha respinto l’amministrazione Biden-Harris».

Il concetto di “anti-mandato” risulta ancora più evidente osservando le tendenze elettorali globali. Come ha sottolineato John Burn-Murdoch, chief data reporter del Financial Times, in tutti i Paesi sviluppati il partito al potere ha perso consensi nelle elezioni del 2024. Si tratta di un evento senza precedenti. Questo fenomeno si è verificato perfino in luoghi come l’India di Narendra Modi, dove il sostegno per il primo ministro è notoriamente alto. Gli effetti economici della pandemia hanno colpito ogni partito di governo. Negli Stati Uniti, la percezione negativa dell’economia sotto l’amministrazione attuale era diffusa: il sessantasette per cento degli elettori ha dichiarato che l’economia è in cattive condizioni, contro il trentadue per cento che ha dato una valutazione positiva, secondo gli exit poll di Abc News, motivo per cui non c’era da aspettarsi che gli Stati Uniti rappresentassero un’eccezione a questa tendenza globale.

Si può quindi affermare che le elezioni del 2024 non abbiano significato tanto un’affermazione di Trump quanto più una reazione contraria al partito al potere, e che anche le elezioni del 2016 e del 2020 siano state influenzate dalla stessa dinamica anti-mandato. Trump, infatti, ha rappresentato il partito di opposizione in due degli ultimi tre cicli elettorali, e non è una coincidenza che queste siano state le sue due vittorie. Trump ha vinto perché è stato il mezzo attraverso cui gli elettori hanno potuto esprimere la loro opposizione al partito al governo.

Tutto ciò rappresenta un aspetto significativo della storia delle elezioni del 2024. Ma la dolorosa realtà è che Trump ha anche accresciuto il suo appeal. E anche questo è un elemento che fa parte delle ultime elezioni.

Se mettiamo da parte vittorie e sconfitte, Trump ha ora ampliato e persino diversificato la sua coalizione Maga attraverso tre cicli elettorali consecutivi. Biden ha ottenuto risultati migliori di Trump nel 2020, è vero, ma lo sforzo perdente di Trump nel 2020 ha superato di gran lunga quello vincente nel 2016. E nel 2024 ha ottenuto guadagni rilevanti in quasi tutte le categorie demografiche. Come sottolinea Jed Kolko su Slow Boring: «Trump ha ottenuto risultati migliori nel 2024 rispetto al 2020 in tutti i tipi di comunità, con oscillazioni più ampie in alcune aree rispetto ad altre».

Trump ha avuto l’indiscutibile fortuna di sfidare il vicepresidente in carica di un’amministrazione impopolare, guidata da un presidente il cui indice di approvazione, il giorno delle elezioni, era inferiore di quindici punti. Qualsiasi analisi post-elettorale che non consideri questo aspetto rischia di sopravvalutare l’approvazione del pubblico per il trumpismo.

Non esiste una versione liberale del trumpismo

Qualunque sia la direzione che prenderà l’analisi post-elettorale, qualunque forma assumerà la ricalibrazione, ecco cosa non deve comportare. La coalizione liberale, anti-Maga, non può permettersi di arrivare alla conclusione di aver bisogno di: una propria versione di un demagogo populista, di fare concessioni alla politica nazionalista, di sostenere l’ostilità del trumpismo verso gli immigrati, di adottare una politica estera “America First” che consideri l’interazione con il mondo in termini di somma zero, di imporre una visione sociale esclusiva attraverso l’intervento statale, di abbracciare una visione schmittiana della politica che divida gli americani in amici e nemici, o di cedere alle teorie del complotto, ai pregiudizi e a tutto il resto della miscela tossica della politica di Trump.

Il giorno dopo le elezioni, scherzavo dicendo che, se vedremo Gavin Newsom con un tatuaggio sul volto con la scritta “Don’t tread on me”, o se Pete Buttigieg si filmerà mentre prepara delle ciambelle su una bandiera del bride a bordo di un Cybertruck, sapremo che l’analisi post-elettorale è andata fuori strada. La coalizione anti-Trump dovrà fare molte cose in modo diverso in futuro, ma ci sono cose che non può permettersi di fare, altrimenti rischia di diventare una versione diluita del Maga. Il risultato delle elezioni del 2024 non deve insegnarci che gli oppositori di Trump debbano adottare il suo stile, le sue pratiche o le sue politiche per vincere. Noi liberali dobbiamo correggere la rotta in modo da preservare pienamente i nostri ideali; altrimenti, che senso avrebbe opporsi a Trump?

Vincere la battaglia sulla narrazione

In una puntata del podcast The UnPopulist, all’inizio di quest’anno, l’economista politico Tim Ganser ha attribuito in parte l’ascesa del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) nell’ultimo decennio all’incapacità dei liberali di raccontare storie convincenti sui loro successi di governo. Da una parte ci sono le forze di estrema destra che costruiscono narrazioni semplici ma efficaci sul declino della civiltà causato dalla governance liberale; dall’altra, i tecnocrati che si autocelebrano per i progressi incrementali. Nei primi giorni dopo le elezioni, un punto simile sembra emergere nel campo liberale come una vulnerabilità chiave che dovrà essere affrontata in futuro.

Sono d’accordo sul fatto che i liberali abbiano bisogno di narratori migliori, che colpiscano il cuore degli elettori, e non solo la mente. Micah Erfan, un attivista democratico del Texas, ha espresso questo concetto in termini più concreti: «L’unico modo per risolvere questo problema è investire massicciamente nel nostro apparato digitale… Fino a quando non accadrà, combatteremo una battaglia persa. La politica è una guerra di messaggi; vinceremo solo se il nostro messaggio sarà più forte e raggiungerà più persone di quello degli avversari» C’è del vero in ciò che dice Erfan. Tuttavia, la sua raccomandazione di «creare un nostro equivalente du Daily Wire, Tpusa, Prager U e simili» è eccessiva.

Abbiamo bisogno di persone che diffondano gli ideali liberali, non di populisti che alimentino indignazione e teorie del complotto. Se la nostra soluzione è lanciare una versione liberale di Charlie Kirk, non funzionerà. Ciò che rende queste operazioni vincenti è una mancanza di scrupoli intellettuali che non possiamo replicare senza perdere completamente la nostra direzione. La Daily Wire ha assunto Candace Owens – una complottista che giustifica Hitler – come voce principale per anni. Una scelta editoriale che è completamente incompatibile con l’impegno del liberalismo verso la verità e la realtà. Non esiste un equivalente liberale a tutto ciò.

In modo simile, il collaboratore di The UnPopulist Jeremiah Johnson ha affermato: «Se sei un democratico che sta pensando a come vincere nel 2028, il tuo primo pensiero deve essere: “Quale candidato e piattaforma riusciranno a farci apprezzare da Joe Rogan, Theo Von, Lex Fridman, ecc.?”. Non devi essere felice di questa realtà. Ma è così che stanno le cose. I podcast contano più delle campagne porta a porta». Ma c’è una ragione per cui questi podcaster gravitano intorno ai Rfk Jr. e ai Trump del mondo. Oltre al fatto che i liberali abbracciano semplicemente l’ostilità verso l’establishment, l’apertura al pensiero complottista e la retorica populista – tratti che non sono molto compatibili con la politica liberale – qual è un altro modo per fare in modo che questi podcaster «ci apprezzino»?

Credo che G. Scott Shand sia più concreto quando consiglia: «I democratici devono rendersi conto che i media tradizionali ormai stanno predicando ai già convinti. Hanno bisogno di candidati disposti e capaci di partecipare ai media non convenzionali e di ottenere buoni risultati. Non possono continuare a considerarli inferiori o come “le persone sbagliate”». Essere disposti a partecipare al Joe Rogan Experience, e farlo bene, è una richiesta ragionevole. Ottenere l’approvazione di Rogan o guadagnarsi il suo voto, invece, no.

Ezra Klein ha sicuramente ragione nel dire che «i democratici avrebbero dovuto partecipare regolarmente a Rogan» e che «avrebbero dovuto dare priorità a questa e ad altre trasmissioni simili quest’anno». Ma quando Klein ha espresso la sua critica verso il disprezzo liberale nei confronti dei media alternativi, facendo riferimento alla disponibilità di Bernie Sanders a partecipare al programma di Rogan anni fa, ciò che non ha compreso è che parte del motivo per cui Sanders ha avuto un così grande successo durante il suo intervento nel programma di Rogan, tanto da guadagnarsi anche l’approvazione dell’ospite, è che Sanders, un populista con una spiccata vena anti-establishment, presenta diverse somiglianze con Trump – nonostante sia di sinistra –, tanto da renderlo accettabile per Rogan e il suo pubblico.

Cambiamento di rotta, e non sottomissione

La soluzione al malessere elettorale attuale del liberalismo è una sua versione rivitalizzata, capace di rispondere alle preoccupazioni del momento, e non la sua trasformazione in qualcosa di completamente diverso.

Sarà il tempo a determinare come apparirà questa versione migliorata (questo è l’obiettivo di questa pubblicazione e della sua riflessione sul liberalismo). Oltre ad affrontare le debolezze che i repubblicani hanno sfruttato durante la stagione elettorale del 2024, il fronte anti-Trump dovrebbe esaminare i successi liberali di questo periodo.

Jared Polis, il governatore democratico del Colorado, ha guidato uno stato che ha ottenuto risultati migliori di quasi tutti gli altri nel respingere i successi di Trump. «Qual è il segreto?», gli è stato chiesto. La risposta di Polis merita di essere riportata per intero:

«Un’agenda di prosperità e abbondanza. Ci siamo concentrati sul far risparmiare denaro alle persone attraverso tre riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito (due attraverso referendum e una tramite il legislatore, passando dal 4,63 al 4,5, poi al 4,4 e infine al 4,25 per cento), sulla riduzione delle tasse sulla proprietà, sull’introduzione di scuola materna e asilo gratuiti per ogni bambino, sull’eliminazione della tassa sulle vendite di beni essenziali come pannolini e prodotti per l’igiene femminile, e stiamo lavorando per implementare l’offerta abitativa, per investire nei trasporti e nelle opportunità abitative integrate con i mezzi pubblici. Il tutto nel rispetto e nella protezione delle libertà personali di tutti».

La presidente dell’Institute for Humane Studies (nonché membro del consiglio di Isma, l’organizzazione che pubblica questa rivista) Emily Chamlee-Wright ha descritto il liberalismo come «un sistema che apprende e corregge il proprio corso». In effetti, questo rappresenta uno dei suoi principali vantaggi rispetto ai sistemi illiberali, nei quali gli aggiustamenti alla volontà del despota vengono evitati a tutti i costi. Il liberalismo è intrinsecamente orientato all’auto-correzione e alla riforma.I liberali dovrebbero accogliere una ricalibrazione, pur resistendo a una sottomissione sui principi fondamentali, come la libertà individuale, l’uguale valore e dignità di tutti, il governo limitato e lo stato di diritto. Questi dovrebbero rimanere principi non negoziabili. Qualsiasi proposta che comporti un avvicinamento al demagogo populista-nazionalista che i liberali hanno ostinatamente contrastato dovrebbe essere respinta senza esitazioni.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sul sito di The Unpopulist.