Cesare Battisti, il “regalo” di Bolsonaro a Salvini è l’umiliazione delle vittime del terrorismo

Ora l’Italia è diventata davvero un paese fascistoide e nemmeno tanto cripto, e da qualche giorno lo è pure il Brasile. E così Battisti diventa un «regalo in arrivo per Salvini», come lo ha definito in un tweet Eduardo Bolsonaro, figlio di Jair. Un souvenir do Brasil gentilmente offerto da un presidente di ultradestra, fan della tortura e della pena di morte e deciso a «estirpare il comunismo nel suo paese», al politico che considera la sua anima gemella nel Vecchio continente, e con cui evidentemente ha un rapporto privilegiato: non si vuole tanto ristabilire il diritto, quanto suggellare con un rito barbarico l’intesa fra capitribù vincenti.

In quella parola, «regalo», spesa sui social nell’ebbrezza di un trionfo elettorale, traspare lo stesso ghigno che ci inorridiva sul viso di Battisti quando le richieste di estradizione italiane venivano rifiutate. E così anche chi non ha mai provato alcuna simpatia per la farabutta Primula rossa dei Pac e avrebbe voluto vederla da tempo nelle «patrie galere» si ritrova ad arricciare il naso. Chiamare «regalo» l’estradizione di Battisti significa umiliare la giustizia italiana, e soprattutto mancare di rispetto alle vittime e ai loro familiari, che non vogliono regali, ma solo la fine di una beffa durata troppi anni. Il vero, imprevisto «regalo», in questo clima forsennato, lo riceverebbe paradossalmente lui, l’ex terrorista, ormai anziano e malaticcio. Oggetto di un ripugnante scambio di convenevoli fra caporioni populisti intercontinentali, Battisti potrebbe recuperare, almeno in certi settori, un po’ del credito di perseguitato che ormai nemmeno gli scrittori francesi erano più disposti a riconoscergli. Forse ci sta pensando anche lui. E probabilmente sorride.