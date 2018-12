Perché l’Italia deve candidarsi a ospitare Cop26

Il nostro paese ha una grande opportunità: candidarsi per ospitare la COP26, la conferenza sul Clima del 2020, dove si dovrà lanciare ufficialmente il percorso iniziato con l’Accordo di Parigi per cercare di fermare il cambiamento climatico e decarbonizzare l’economia cercando di mantenere le temperature globali sotto 1,5°C, la soglia considerata più sicura dalla scienza (come ricordato dall’ultimo report IPCC). In lizza ci sono anche la Gran Bretagna, in cerca di un riscatto dopo la tragedia Brexit e in grande urgenza di ristabilire il proprio primato internazionale sulla green economy (ma che in preda ai casini post Brexit potrebbe non avere tutte le carte in regola) e la Turchia, che, visto il pessimo standing sui diritti umani, cerca di dare una ripulita alla sua immagine internazionale lavorando per ospitare la conferenza sull’ambiente (ma nel suo caso c’è un grosso problema di sicurezza).

L’Italia aveva già ospitato il negoziato sul clima quindici anni or sono, nel 2003. Allora era la COP9, e la conferenza, per altro molto tecnica – si lavorava per implementare il protocollo di Kyoto che proprio nel 2020 va definitivamente in pensione – era passata quasi in sordina. Erano altri tempi e nell’agenda politica internazionale i temi all’ordine del giorno erano il terrorismo, la guerra in Iraq, il governo Berlusconi. Persino la notizia della morte di Gianni Agnelli aveva avuto più visibilità internazionale.

Ora il Belpaese ha la possibilità di cogliere una grande opportunità. L’occasione del 2020 ha tutto un altro peso, geopolitico, economico e d’immagine. È un evento che interessa le imprese della green e circular economy mondiale, le università, il mondo ambientalista internazionale, le comunità indigene, i capi di Stato delle nazioni africane, che si attendono una grande leadership in questo senso. Il governo Conte dovrà decidere entro martedì, prima che la delegazione ministeriale di Sergio Costa torni a Katowice, dove è in corso la 24ima conferenza sul clima, se procedere a tutta potenza per sostenere la candidatura Italiana. Il 2020 è un anno iconico, uno spartiacque della lotta per il cambiamento climatico, dove si gioca il futuro del pianeta. Nientepopodimeno ché.