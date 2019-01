L’autonomia di Lombardia e Veneto è una grande bufala (e Salvini prende in giro il Nord come Bossi)

Non fu così. Il paradosso, al contrario, è tutto italiano: ha fatto di più il centrosinistra per l’autonomia di Lombardia e Veneto che la Lega in 9 anni di governo dal 2001 a oggi. Lo stesso Massimo D’Alema ha ammesso che fu proprio il suo governo a modificare l’articolo 117 della Costituzione per dare più autonomia alle regioni ed evitare la transumanza di voti della base operaia che iniziava ad abbandonare i Ds per votare “la costola della sinistra” (altra definizione dalemiana data alla Lega). Fu addirittura il governo Prodi a firmare un’intesa nell’ottobre 2017 con l’allora presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, che aveva presentato una proposta per chiedere l’autonomia in 12 settori tra cui le infrastrutture e il sistema bancario regionale. Pochi mesi dopo il governo Prodi cadde a pochi passi dall’accordo finale che avrebbe dovuto portare il testo in Parlamento. Nel 2008 vinse di nuovo il centrodestra ma non se ne fece più nulla. Perchè? Una ragione ha cercato di darla lo stesso Roberto Formigoni: Non volevano che il federalismo arrivasse in Lombardia portato da Formigoni. Il federalismo doveva essere una materia di loro sola proprietà.

Il rapporto in questi anni tra la Lega e l’autonomia si può spiegare con un mito, quello di Icaro. Il giovane, rinchiuso nel labirinto dell’isola di Creta fuggì grazie a delle ali incollate al suo corpo con la cera costruite dal padre Dedalo. Ma, avvicinatosi troppo al Sole, la cera si sciolse e lui annegò in mare. Ecco, la Lega ha fatto lo stesso, sacrificando l’autonomia in nome di un'utopia inseguita per decenni: il federalismo. Dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011 in nove anni di governo, godendo in almeno un caso della maggioranza più ampia della storia repubblicana prima del governo Conte, nulla è stato fatto per dare più autonomia alle regioni del Nord.