Terremoto nel Centro Italia, la ricostruzione è un disastro (e il decreto dignità ha peggiorato le cose)

Prima Amatrice, poi Accumoli, infine Arquata del Tronto. Era l’11 giugno quando il premier Giuseppe Conte, nella sua prima visita ufficiale, decideva di recarsi dalle popolazioni terremotate del centro Italia per manifestare la vicinanza del governo gialloverde. «Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti», disse in quella circostanza. Ma, a distanza di otto mesi da allora e a ben due anni e mezzo da quel tragico sisma, di cose concrete se ne sono viste ben poche: «Ricostruzione? Semplicemente non c’è, non esiste», racconta Alice. Vive ad Arquata del Tronto. Aveva un’azienda agricola. «Noi dobbiamo demolire e ricostruire tutto, sia per quanto riguarda la nostra casa che l’azienda», racconta a Linkiesta. Per il momento, però, nulla si muove: «Siamo ancora in attesa di risposta per quanto riguarda lo stato del danno: ci devono in pratica confermare quanto è stato evidenziato durante i primi sopralluoghi». Tutto fermo, dunque. Per le ragioni più impensabili: «L’ultima volta che siamo andati all’Ufficio Ricostruzioni delle Marche – spiega ancora Alice – ci hanno detto che, poiché non sono stati rinnovati i contratti per il personale, probabilmente la mia pratica ora è seguita da un’altra persona e quindi bisogna ricominciare tutto daccapo. È evidente che questi continui cambi di personale rallentano un bel po’ i lavori».

Ma non accade solo negli uffici preposti alla ricostruzione, ma anche con le ditte e le aziende impegnate sul campo, tra moduli abitativi e progetti che non partono. La colpa sarebbe imputabile al Decreto Dignità, fortemente voluto dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. La denuncia arriva da Beatrice Brignone: «La lentezza della ricostruzione post terremoto – spiega la segretaria di Possibile – va attribuita in gran parte a un provvedimento scritto male e che sta producendo effetti devastanti, rendendo impossibile una programmazione seria. I lavoratori non hanno certezze e stabilità in una condizione precaria esasperante: dopo 24 mesi c’è un eccessivo ricambio, a causa dei mancati rinnovi contrattuali». Esattamente quanto conferma Giulio, operaio romano che lavora nella zona del reatino: «Mi occupo dei lavori all’interno dei moduli abitativi. Dopo l’approvazione del decreto, la ditta ci ha detto chiaramente che non ci terranno a lungo come avrebbero casomai voluto, perché la legge non glielo consente». Il rischio, insomma, è che si verifichi una perenne carenza degli organici, con il personale che viene formato per poi essere sostituito, in un circuito vizioso senza fine. «L’esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno: ai 10 anni per la ricostruzione, promessi da Salvini, bisognerà aggiungerne altri 10 almeno se questa è la strada», denuncia la Brignone, una delle poche che sta seguendo la ricostruzione lontano dai riflettori.