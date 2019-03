Sorpresa! Per vincere Macron è diventato un sovranista (europeo)

Sembra paradossale, ma l’operazione politica di Macron è la stessa fatta da Salvini quando ha trasformato la Lega Nord in un partito sovranista. Salvini non ha più attaccato i "terroni" e "Roma ladrona" ma ha incolpato gli eurocrati e Bruxelles. Così Macron ha cambiato il bersaglio: non più i populistI ma «le potenze straniere che cercano di influenzare i nostri voti» o «i giganti del digitale». Come Salvini, anche Macron ha spostato il confine del nemico un po’ più in là, la giusta distanza per renderlo un mostro lontano a cui dare tutte le colpe dei nostri problemi. E la sovranità da proteggere non è più quella delle singole nazioni ma quella dei cittadini europei contro i nemici esterni, che siano le multinazionali, la Russia, la Cina o gli Stati Uniti.

Seguendo il manuale del bravo sovranista Macron ha scelto un nemico per ciascuna delle sue proposte. La Russia quando propone di «vietare il finanziamento dei partiti politici europei da parte delle potenze straniere o bandire da Internet i discorsi di odio e di violenza». Cina e Stati Uniti quando promette di «punire o proibire in Europa le aziende che ledono i nostri interessi strategici». O le multinazionali del web quando accenna a «sanzioni accelerate per le violazioni della concorrenza e la trasparenza degli algoritmi si rivolge alle multinazionali del web». Il manifesto di Macron sembra la dimostrazione plastica di Hegel per principianti. Dalla crisi economica del 2008 la tesi degli europeisti intransigenti e fedeli al pensiero unico ha creato i presupposti per la sua antitesi populista che difende i confini contro i migranti e la globalizzazione. Ora, dopo mesi di manifestazioni di gilet gialli e vittorie dei sovranisti dal referendum sulla Brexit alle elezioni in Italia, arriva la sintesi macroniana. In questo senso i sovranisti hanno già vinto perché hanno costretto gli avversari politici a usare il loro linguaggio e la loro strategia.