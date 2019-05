Perché la democrazia è ancora il minore dei mali (nonostante Trump e Salvini)

Nel 2001 il settimanale The Economist pubblicava una copertina che recitava: “Why Silvio Berlusconi is unfit to lead Italy” (Perché Silvio Berlusconi non è idoneo a governare l’Italia). Sfogliando le prime pagine, un lungo articolo dal titolo “Una storia italiana”, raccontava perché l’imprenditore non poteva ricoprire la carica di primo ministro. L'8 maggio, cinque giorni prima delle elezioni, nel corso del programma televisivo Porta a Porta, Berlusconi firmava un «contratto con gli italiani» per dimostrare la sua adeguatezza. Una cosa mai vista prima, a certificare che il sistema di voto non era una garanzia sufficiente di per se stessa per la veridicità delle promesse elettorali. Serviva una prova, serviva una pubblica ammissione. Un clima di sfiducia verso il sistema-voto che, tutt’oggi, è forte e presente, in Italia e nelle democrazie mondiali.

Adam Przeworski, teorico della democrazia di fama mondiale e professore ordinario di Scienza della Politica presso il Wilf Family Department of Politics della New York University, pubblica Perché disturbarsi a votare?"(Università Bocconi Editore 2018; 192 pagg.), in un momento storico in cui il crollo dei partiti tradizionali in tutto il mondo fa emergere la necessità di interrogarsi sul valore delle elezioni come metodo per selezionare da chi e come farsi governare.

«Mi piace iniziare citando una frase di Antonio Gramsci - racconta Przeworski a Linkiesta - ‘Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri.’ Ecco, siamo in questo chiaroscuro della democrazia. Nel libro pongo la domanda: dato che abbiamo governi che vengono scelti con elezioni competitive, dobbiamo aspettarci quindi che siano conseguentemente ritenuti responsabili verso coloro che li hanno eletti? Dovremmo aspettarci uno sviluppo economico? Dovremmo aspettarci una riduzione delle disuguaglianze, principale problema delle odierne democrazie? Dovremmo aspettarci che il sistema possa mantenere la pace sociale? Tutte queste domande portano non solo a un tipo di ricerca analitica e teorica ma anche a un tipo di ricerca empirica».