Sorpresa: in Europa, Meloni batte Salvini (e Orbán potrebbe allearsi con lei)

Matteo Salvini ha due grandi ostacoli per realizzare la sua internazionale sovranista: Giorgia Meloni e Santiago Abascal. Al leader della Lega non basta essere il capofila dell'ENF, l'eurogruppo sovranista che ha all'interno il Rassemblement National di Marine Le Pen, Alternative Fur Deutschland e i populisti olandesi di Geert Wilders. Perché la leader di Fratelli d'Italia con un decimo dei voti di Salvini a livello nazionale da tempo ha lavorato bene per consilidare un movimento conservatore e sovranista. E non ha intenzione di abdicare per favorire Salvini. «Noi siamo i veri sovranisti, non la Lega» ha dichiarato poche settimane fa Meloni che per cercare il suo posto al sole europeo a novembre del 2018 ha fatto entrare Fratelli d'Italia all’interno dell’Acre (formalmente il 22 febbraio 2019), l’eurogruppo dei conservatori e riformisti europei, il terzo più numeroso dopo quello dei popolari e socialisti con 77 europarlamentari provenienti da 15 Paesi.

Tra questi c’è anche PiS (diritto e giustizia), il partito che governa la Polonia dal 2015, guidato dal leader ombra Jarosław Kaczyński, che ha incontrato il 3 aprile a Varsavia Giorgia Meloni. L’uomo decisivo per il posizionamento in Europa di Fratelli d’Italia è Raffaele Fitto. L’ex presidente della Regione Puglia era entrato al Parlamento europeo nel 2014 come capolista di Forza Italia nella circoscrizione Sud, ma dopo solo un anno ruppe con Berlusconi entrando nell’Acre. A dicembre del 2018 Fitto dopo l’esperienza anodina della quarta gamba del centrodestra ha confluito il suo movimento all’interno di Fratelli d’Italia. Grazie alla sua mediazione politica in Europa è riuscito a cambiare l’immagine della Meloni tra i corridoi di Bruxelles, o meglio a farla conoscere. Il paradosso è che Fratelli d’Italia è considerato in Europa meno estremista della Lega di Salvini, anche perché dell’Ecr fanno parte anche gli inglesi del partito conservatore.

Gli ultimi sondaggi danno un testa a testa per conquistare lo scettro di eurogruppo sovranista. L’eurogruppo di Salvini avrebbe 67 seggi, quello di Meloni 62. In due settimane il leader della Lega ha recuperato 20 seggi (il 12 aprile le proiezioni davano la sua coalizione intorno ai 47) anche grazie al Rassemblement national che è aumentato nei sondaggi. Insieme i due gruppi fanno 129 seggi e non raggiungerebbero la maggioranza. Il vero ago della bilancia diventa quindi il premier ungherese Viktor Orban che ieri in un incontro con il leader dell’ultradestra austriaca (FPO) Strache a Budapest ha dichiarato che il suo partito Fidesz non sosterrà più Manfred Weber, il candidato del Partito popolare europeo alla presidenza della commissione. Come abbiamo detto nei giorni scorsi c’era stato un tentativo di avvicinamento tra i vertici del Ppe e Orban, l’attuale presidente della Commissione Jean-Claude Juncker lo aveva addirittura definito un eroe. Ma il candidato del Ppe alla Commissione Manfred Weber ha detto di non volere e non aver bisogno dei voti ungheresi. Una mossa fatta per placare il risentimento di sette partiti popolari del centro e nord Europa, tra cui belgi, finalndesi e svedesi, che avevano chiesto l’espulsione di Orban per una serie di cartelloni elettorali in cui accusava Juncker di complottare con il milionario ungherese George Soros per far entrare in Europa più migranti.