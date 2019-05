Dazi alla Cina, quelle di Trump sono tutte balle. E ammazzano l’Europa, non Pechino

Vediamo innanzitutto dove sono le fake news. La frottola più eclatante è che i dazi e le tariffe introdotti finora siano responsabili (più o meno parzialmente), di questo boom americano che sta sorprendendo tutti i congiunturalisti (crescita oltre il 3% in termini reali, disoccupazione ai minimi da 49 anni e scusate se è poco). Un anno fa si diceva che miracolosi erano stati i tagli fiscali, oggi è il protezionismo. Nel primo caso Robert Barro uno dei maggiori economisti americani, mercatista, e Jason Furman un liberal che era stato consigliere capo di Barack Obama, hanno condotto uno studio bipartisan il cui risultato è che la riforma fiscale introdotta nel 2017 ha contribuito per lo 0,9%alla crescita nel 2018 con un trascinamento fino a quest’anno. Niente male, ma è un terzo. E il resto? Il resto viene dall’aumento della produttività. La Macroeconomic Advisers che si è sempre distinta per le più accurate analisi congiunturali, calcola che la produttività è salita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Se le stime sono corrette, sarebbe il risultato migliore dal 2010 quando la economia stava rimbalzando dopo la lunga e profonda recessione dei due anni precedenti. Tra il 2010 e il 2017 la produttività era cresciuta in media dell’un per cento l’anno, ciò significa che l’economia americana è in piena accelerazione.

Ma se Trump non dice il vero allora perché i mercati lo hanno preso sul serio? Perché il neo-protezionismo, per quanto parziale, imperfetto e per lo più annunciato, ha già prodotto effetti pesantemente negativi, non tanto sulla Cina quanto sui paesi più industrializzati, l’Europa e lo stesso Nord America. Il Financial Times ha pubblicato un gran bel reportage dallo Iowa, uno stato tra i maggiori produttori di semi di soia che vengono esportati in tutto il mondo a cominciare dalla Cina, perché l’Estremo oriente in genere consuma più soia di quanto produca e si rifornisce dalle Americhe. L’export rappresenta solo un terzo della produzione per i farmers dello Iowa, ma le tariffe sono state sufficienti a mettere in ginocchio l’economia dello Stato. Quanto alla Cina, si rifornisce dal Brasile e dall’Argentina che oggi sono i maggiori esportatori mondiali di soia. Anche loro hanno rincarato i prezzi per inseguire gli statunitensi, ma non si può dire che ci sia scarsità.