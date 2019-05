Altro che gretini: ecco le cinque bugie più clamorose dei negazionisti del cambiamento climatico

Due cose sono sicure al mondo: il cambiamento climatico e la disinformazione di chi lo nega. E sulla seconda la scienza non ha dubbi. Per i negazionisti del climate change Greta Thunberg è una bambina manovrata come un burattino dai poteri forti e chi sciopera con lei per denunciare i rischi dell’intervento dell’uomo sull’ambiente è un “gretino”. Con uno stoicismo e un senso della realtà degno dei terrapiattisti minimizzano gli effetti più visibili negli ultimi anni. Lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento dei mari, le condizioni meteorologiche estreme, l’aumento della temperatura media mondiale? Fenomeni naturali passeggeri che si sono ripetuti già nel passato senza gravi danni. Un milione di specie di animali e piante rischia l’estinzione? Una esagerazione che la sinistra userebbe per far pagare più tasse ai cittadini di tutto il mondo, supponendo poteri di persuasione forse più ampi della realtà. Il più famoso negazionista è Donald Trump che ha definito il climate change una fake news e ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi Cop21 sul clima. Gli ultimi in ordine di arrivo sono i titolisti di Libero e il Tempo che il sei maggio nelle rispettive prime pagine hanno commentato la settimana di basse temperature e neve in tutta Italia con: «Riscaldamento climatico? Ma se fa freddo» oppure «Anche il tempo si è rotto di Greta», confondendo clima con meteo e non capendo forse che la neve a maggio è frutto degli sbalzi climatici dovuti proprio al riscaldamento del pianeta. Lo stesso Trump ha preso in giro chi denunciava l’aumento delle temperature con un tweet in cui commentava i meno 51 gradi in alcuni Stati del Midwest. Se nemmeno l'uomo più potente del mondo riesce a capire la differenza tra meteo e clima che speranze hanno gli scienziati di convincere tutti gli altri? Proviamo con una metafora universitaria: il meteo è il singolo voto preso dallo studente, il clima è la media dei voti nel tempo. Quindi un weekend di freddo e gelo non fa media. Senza contare che il 2018 è stato l'anno con gli inverni meno freddi di sempre.

Negli ultimi mesi, complice l’ascesa del fenomeno Fridays for future guidato da Greta rimbalzano sempre più in Rete le teorie che dovrebbero smentire il complotto degli ambientalisti. Il video feticcio citato dalla stragrande maggioranza dei negazionisti di casa nostra è il discorso del premio Nobel per la Fisica e senatore a vita Carlo Rubbia, pronunciato durante una seduta del senato nel 2014. Il video a oggi ha 883mila visualizzazioni. Se lo ha detto un premio Nobel, si dirà, le teorie che negano gli effetti del cambiamento climatico avranno un fondamento. Primo, il premio Nobel Rubbia lo ha vinto per i suoi studi sulla Fisica e non sulla climatologia. Secondo, il senatore a vita ammette nel discorso che la «situazione è assolutamente drammatica: le emissioni di CO2 stanno aumentando in maniera esponenziale». Sono però tanti i falsi miti già confutati nel passato che il suo sembra il manifesto perfetto del negazionista climatico da bar. A smontare questi falsi miti parola per parola sono stati i creatori di ClimAlteranti un blog che da anni fa formazione e discussione sul tema.

Per esempio Rubbia sostiene che negli ultimi duemila anni la temperatura della Terra è cambiata profondamente (giusto). Ovvero dall’era degli antichi romani in cui la temperatura era un grado e mezzo più alta di quella di oggi al Medioevo in cui «si è verificata una piccola glaciazione intorno all’anno 1000 e poi c’è stato un aumento di temperatura simile a quello dell’antica Roma», ma non è vero. A oggi la temperatura in Europa è superiore di almeno 2° C quella degli antichi romani e la tesi del grande caldo nel medioevo è stata smentita dalle ultime ricostruzioni paleoclimatiche a nostra disposizione. La realtà è che negli ultimi duemila anni la Terra si stava avviando verso una nuova glaciazione ma i gas serra prodotti dalla prima rivoluzione industriale in poi, hanno invertito la tendenza. Quindi l’uomo è già intervenuto pesantemente sul suo ecosistema.