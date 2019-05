Rock ’n horror, ci stanno inquinando i suoni (che infatti fanno sempre più schifo)

Apoteosi della monnezza: Varini ha messo in controfase il brano in due formati, uno buono e uno no, contemporaneamente. Che vuol dire controfase? Supponiamo di avere due onde sonore, a forma di sinusoide, cioè di serpente. Se sono in fase i due “serpenti” dell’onda saranno sovrapponibili. Se sono in perfetta controfase (vale a dire se invertiamo la fase di una delle onde) nel momento in cui l’onda A salirà l’onda B scenderà. Supponiamo di ascoltare in monofonia: le due onde si annulleranno. Risultato: nessun suono. Ora, se ascoltiamo, contemporaneamente, un brano in qualità Cd e uno molto compresso da algoritmi per la riduzione del peso del file, e mettiamo le due tracce in controfase, e in mono, tutti i suoni si annulleranno. Eccetto quelli che non corrispondono, cioè che esistono in una traccia, e nell’altra non ci sono.

Sentiremo tutte le frequenze in più che l’alta qualità di regala. E tutti i rumori che la conversione a qualità più bassa introduce. Un po’ come guardare una foto a bassa definizione e notare le ombre, le finte sagome, le acquosità che una compressione estrema dell’immagine porta. Be’ ad ascoltare le due esecuzioni in controfase siamo alla mostruosità sonora. Che ci spariamo nelle orecchie a volume più alto possibile. Ascoltare, e inorridire, per credere. Dal minuto 10, 30.