Da sindaco a candidato: in 40 anni di carriera Bernie Sanders non ha mai cambiato idea (e questi video lo dimostrano)

Un intero archivio di interviste, filmati, interventi, comizi. Materiale che risale a quando Bernie Sanders non era ancora il senatore, e tantomeno il candidato alla Casa Bianca Bernie Sanders, ma solo il sindaco della città di Burlington, in Verrmont. È la curiosa iniziativa presa dalla 17 Town Meeting Television, che ha pubblicato in rete tutto il materiale televisivo dal 1986 al 1988 con al centro Sanders.

Si intitola “Bernie Speaks With The Community”, e mostra come il candidato dem, che già si vede superato dal’ex vice-presidente Joe Biden, fosse e sia ancora un uomo che sta con la gente e che tratta con la gente.

Lo si può vedere mentre visita le scuole, incontra le personalità che arrivano nel Comune, tratta delle problematiche della città, mostra il nuovo equipaggiamento per la rimozione della neve, va negli ospedali e nei maneggi della zona.