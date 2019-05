Mediaset, che disastro: era avanguardia, ora è la tv dei vecchi

Per effetto del patologico ritardo tecnologico (secondo l’Istat, un italiano su quattro considera internet “inutile e non interessante”), la raccolta pubblicitaria italiana – una torta da 3 miliardi di euro - è ancora fortemente indirizzata verso la TV. E all’interno di questo mercato, nel 2018, Mediaset aveva una quota pari al 57%.



Perché questo accada, se cioè una tale posizione dominante sia merito dell’azienda o il risultato delle leggi che regolano il mercato delle telecomunicazioni approvate durante gli anni del governo Berlusconi (e mai messe in discussione da nessuno) è questione che qui non interessa; quello che interessa, invece, è rilevare che, se il grado di progresso e di sviluppo di una comunità è determinato dalla cultura che quella comunità produce, l’Italia è oggi paralizzata in un sistema che ha come fiore all’occhiello i fischi del pubblico in studio di “Ciao Darwin” davanti alle chiappe di Madre Natura.

Sono i soldi della pubblicità che rendono possibile lo sviluppo e la produzione di storie e contenuti a cui è affidato il compito decisivo di diffondere nuove idee, interrogare le coscienze, insinuare dubbi, soprattutto in un’epoca di cambiamenti epocali come questa. Ma se l’azienda che convoglia la maggior parte di queste risorse rinuncia a una qualunque funzione culturale, il prezzo non lo pagano certo gli azionisti o i dirigenti, ma il Paese come comunità. Per questo, la parabola di Mediaset è una storia italiana al tempo stesso paradossale e simbolica.



Paradossale, perché veniva fatta a pezzi durante anni gloriosi, e invece oggi che quelle critiche sarebbero importanti, nessuno ne parla.

Simbolica, perché mostra come da noi tutto sia distorto, manipolato e subordinato all’interesse politico del momento. Quando c’era Berlusconi, Mediaset era il Grande Satana capace di corrompere i telespettatori-pecorelle (anche se ci hanno lavorato, per periodi più o meno lunghi, quasi tutti i migliori autori di sinistra del Paese). Passato Berlusconi, nessuno fa un plissé davanti a una programmazione che è la perfetta istantanea di un Paese a un passo dal baratro, penultimo in Europa per numero di laureati e ultimo per crescita.

Gianfranco D’Angelo, in un vecchio sketch del Drive-in, diceva “o si fa l’Italia Uno o si muore”: in un certo senso, aveva ragione lui.