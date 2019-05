Nokia ed Ericsson, a volte ritornano: ecco l’arma segreta europea contro il dominio Usa-Cina sul 5G

Si parla di una Finlandia Nokia dipendente (il 16% dell’export dipendeva dalla compagnia che produceva l’1,6% del pil). È una esagerazione, ma rispecchia molta parte di verità. Il 2004 è l’anno peggiore, dopo il quale il nuovo management decide, così, di dividere il gruppo. Da una parte reti e infrastrutture, dall’altra i prodotti per il mercato. Nel primo mestiere stringe un’alleanza con la tedesca Siemens (nel 2006 si costituisce una nuova società con sede a Helsinki), nel secondo la scelta più radicale avviene nel 2013 quando Microsoft si aggiudica per 5,44 miliardi di dollari l’intera divisione telefonini con i marchi Lumia, Asha e Pure View, 8.500 brevetti e 32 mila dipendenti. Una Nokia dimagrita, ma più ricca, si concentra sul core business e due anni dopo fa il colpo che prelude alla vera rinascita: si prende per 16 miliardi di euro la francese Alcatel-Lucent proprietaria anche dei mitici Bell laboratories dai quali sono uscite storicamente le maggiori innovazioni nel campo delle telecomunicazioni. Nokia non scompare dai telefonini, insieme a Microsoft anzi cerca di tornare competitiva in collaborazione con la finlandese HMD (Nokia è rappresentata nel consiglio di amministrazione anche se non possiede quote della società) e la cinese Foxconn. Il sistema operativo di Microsoft si divide il mercato con Android di Google adottato dalla Samsung e con iOS di Apple. Ma la grande partita la gioca la divisione Nokia Networks, è lì che si decide il futuro. Lo scorso anno ha fatturato 20 miliardi di dollari, in due anni può arrivare a 50 miliardi.

La Ericsson è stata senza dubbio la più grande protagonista nella telefonia mobile, quella che ha indotto un vantaggio tecnologico, industriale, commerciale in Europa rispetto agli Stati Uniti. Lo sviluppo del GSM, diventato di fatto uno standard mondiale, ha portato alle stelle il gruppo svedese che nel 1997 controllava il 40% del mercato mondiale. A differenza dalla Nokia, la Ericsson è sempre stata nelle telecomunicazioni fin dal 1876 quando Lars Magnus Ericsson, allora trentenne, lavorando su apparecchi della Siemens e della Bell, aveva cominciato a costruire e vendere i propri telegrafi e i primi telefoni. Arrivano poi i ponti radio e gli apparecchi automatici, l’espansione internazionale e la borsa. Negli anni ’20 finisce nelle mani di Ivar Kreuger uno spregiudicato finanziere che porta la Ericsson in bocca all’americana ITT che la controlla con il 20% fino al 1960 quando il controllo passa ala famiglia Wallenberg, prima con la loro banca la SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) poi direttamente. La sua espansione sembra senza soluzione di continuità, finché non arriva internet. La compagnia svedese è lenta a capirne la portata. Il 2G non basta e tanto meno quel che viene chiamato 2,5 G (il protocollo WAP e GPRS) finché non arriva il 3G e comincia la nuova era della telefonia mobile.