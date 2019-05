Benvenuti a Dresda, dove l’estrema destra si è presa tutto (e adesso vuole allearsi con la Cdu)

Anche i richiedenti asilo, che nel ’91 se n’erano dovuti andare a bordo di pullman per sfuggire alla possibilità di ulteriori violenze, sono ritornati. «In totale se ne contano circa 600 in città», dice una giovane attivista che per diverso tempo ha lavorato sull’accoglienza dei migranti. Il numero costituisce una minoranza assoluta sul totale della popolazione, ma ciò non toglie che la loro presenza sia vissuta in maniera estremamente negativa: se in Germania il 20% della popolazione ritiene che ci siano troppi immigrati nel paese, in Sassonia questa percentuale sale al 60%. Non stupisce quindi che a Hoywerswerda l’AfD abbia preso il 30% alle ultime elezioni, anche se perlopiù «ormai qui vivono solo anziani», racconta ancora l’attivista.

Se al tempo della DDR la cittadina contava oltre 70mila abitanti ed era un importante centro industriale, dopo la riunificazione la popolazione si è dimezzata. Oggi la disoccupazione è all’11%, una cifra di per sé non esagerata. Ma comunque «trovare lavoro è difficile, qui è il problema principale», puntualizza l’attivista. E se ad andarsene sono soprattutto i giovani, ancora più preoccupante è che a fare le valigie siano anche molte donne, statisticamente più istruite e indipendenti rispetto agli uomini. Al punto che nella regione si è iniziato a parlare di una vera e propria “crisi del mercato affettivo”: di fronte ad un crescente numero di maschi soli, la presa sulla popolazione di una cultura dell’intolleranza e dell’odio assume contorni ancora più definiti.

Difficile prevedere come andranno le elezioni, alla fine. Tra la gente c'è tanta attesa, ma anche tanto timore: qui una vittoria della destra xenofoba metterebbe a rischio più che altrove il quieto vivere delle persone. E anche molto di più. «Io credo che ci sia un’urgenza di soluzioni politiche radicali per risolvere le disuguaglianze sociali che esistono qui», ammette Schönfelder. Una Sassonia metafora dell'Europa? Chissà. Quel che è certo, è che se i nazionalismi si assomigliano dappertutto, l'argine all'ascesa delle destre deve essere ugualmente unitario. «Serve una visione ampia e soluzioni forti in termini di tassazione e di proprietà privata. È per questo che oggi si discute tanto di un reddito di base universale o del contenimento delle grandi proprietà. Servono posizioni politiche che osino buttarsi al di là della siepe e che siano davvero radicali, soprattutto a sinistra». L'ottimismo, insomma, per ora è meglio tenerselo in tasca. Occorrono mani libere. Ché prima di rimboccarsi le maniche per rifare l'Europa, qui c'è una bomba a orologeria da disinnescare.

------

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Transeuropa Caravans, un progetto di European Alternatives. In vista delle elezioni 2019 del Parlamento europeo, un gruppo di giovani attivisti è in viaggio attraverso quindici paesi europei a bordo di cinque carovane per raggiungere i luoghi di lotta e resistenza oltre i confini nazionali in difesa dei diritti fondamentali, incontrando direttamente i cittadini europei, raccogliendo le loro storie e mobilitandosi insieme per promuovere i loro diritti elettorali e la partecipazione in tutta Europa