Trenta contro Salvini, ormai è rissa continua: e la politica estera dell’Italia non esiste più

Di qua o di là? Su o giù? Bibì o Bibò? Per dividersi sul cappello degli alpini (lui che lo indossa all'adunata milanese, lei che no ma dicendo io sono un militare e quello invece...), cioè su uno dei simboli più coesivi e popolari di questo sbrindellato Paese, bisogna mettersi d'impegno. E si deve appunto riconoscere a Matteo Salvini, leader della Lega, vice-premier e ministro dell'Interno, e a Elisabetta Trenta, ministro della Difesa in quota M5S dopo un corposo passato a contatto (analista per il Centro militare di studi strategici) e anche dentro le forze armate (ha lavorato in Iraq e in Libano, è capitano della riserva internazionale), una lena degna di una certa ammirazione.

Per carità, la politica è anche questo. Soprattutto alla vigilia di un voto europeo che, da noi, viene vissuto come un maxireferendum sull'avvenire del Governo gialloverde - chi salirebbe e chi scenderebbe e cosa succederebbe se salisse questo e scendesse quello o viceversa, e come posizionarsi in vista dei movimenti, e mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Fatto sta che da mesi Trenta le canta a Salvini e Salvini le canta a Trenta in ogni possibile situazione e occasione.

Prima della penna degli alpini c'erano stati i sibili del ministero della Difesa contro il Decreto sicurezza bis avanzato dal ministro dell'Interno, che propone di trasferire le competenze della Guardia Costiera in materia di sorveglianza marittima al suo ministero (infrangendo una ripartizione di compiti e funzioni che risale addirittura alla Costituzione) e di multare chi soccorre i barconi dei migranti in difficoltà, cosa che secondo i militari viola le convenzioni internazionali sul soccorso in mare.