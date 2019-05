Perdete ogni speranza, rosiconi: il governo gialloverde durerà ancora molto a lungo

Perdete ogni speranza, rosiconi. Nel Transatlantico spira una brutta aria: anche nei giorni più bui per l’economia italiana con lo spread che supera i 290 punti base per poi chiudere la giornata a 284, non c’è un solo deputato, tantomeno un senatore, che fa il tifo per il ritorno alle urne. A Montecitorio e a palazzo Madama si fanno mille scongiuri. «La legislatura deve andare avanti, e andrà avanti».

È vero, si dovrà aspettare il responso delle Europee. Solo a quel punto sarà più chiaro lo scenario. Ma comunque vada sarà un successo per l’esercito dei mille parlamentari che non hanno alcuna intenzione di tornare a scarpinare in giro per l’Italia, né tantomeno intendono investire almeno 50mila euro per l’ennesima campagna elettorale.

E allora, perdete ogni speranza, rosiconi. Dopo il 26 maggio non succederà nulla per svariate ragioni. Oggi i cinquestelle, ad esempio, duellano e litigano con l’alleato di governo Matteo Salvini. Ma le truppe di Di Maio sanno benissimo che se si tornasse al voto la delegazione parlamentare sarebbe quantomeno ridimensionata, se non addirittura dimezzata. Eppoi, ca va sans dire, per il vicepremier Di Maio si tratta dell’ultima chances. Da qui ad allora facile pensare che il patto di potere con il leader del Carroccio supererà qualsiasi ostacolo e anche i litigi degli ultimi giorni.

Un discorso analogo si può estendere al Pd di Nicola Zingaretti. Quest’ultimo sta provando a far risalire la china a un partito travolto dall’esperienza renziana. Ma ad oggi non ha né la forza né i numeri per tornare a palazzi Chigi. Ecco perché dalle parti del Nazareno se ufficialmente invocano le urne, sotto traccia sperano che la legislatura continui perché, sussurrano, «non siamo ancora pronti». Soprattutto i democrat non vogliono commettere l’errore del 2011 quando decisero di sostenere il governo Monti che poi portò alla «non vittoria» di Pier Luigi Bersani del febbraio del 2013.