Trono di Spade, la lezione finale: le storie battono i soldati, la diplomazia vince sul sangue

ATTENZIONE SPOILER

A cosa serve la politica? A liberarti da un tiranno. A rompere la ruota crudele della storia. A fabbricarne un’altra, probabilmente migliore. A liberare i tuoi amici condannati a morte. A trovare la soluzione giusta per un trono. Tyrion Lannister è il vero eroe dell’epilogo del Trono di Spade, quello che nell’arco di mezz’ora, grazie all’intelligenza e alla parola, passa dalle segrete di Approdo del Re al tavolo di Primo Cavaliere e compie il destino di tutti con un capolavoro di diplomazia. Intorno a lui avrà i reduci di guerra che si sono schierati dalla parte giusta, per amore (Brienne), per senso di giustizia (Sir Davos), per riconoscenza (Samwell Tarly) ma anche per soldi (il mercenario Bronn, ora Lord di Alto Giardino), un movente che a Westeros nessuno giudica poco etico.

La lezione politica finale di Game of Thrones è piuttosto semplice. Né la legittimità, né la forza, né la fedeltà ai valori bastano per conquistare in modo duraturo il potere. Jon Snow, erede al Trono per sangue, eroe della grande alleanza degli uomini contro contro gli Estranei, tirannicida per senso morale, finirà in esilio ai confini del mondo. A Daenerys Targaryen, titolare dello speciale diritto che conferiscono gli eserciti e i draghi, andrà pure peggio: morta nella cenere, uccisa dal suo amante e alleato proprio mentre pensa di averlo riconquistato con i suoi propositi di rivoluzione planetaria.

Nella liquefazione del Trono molti hanno intravisto un contenuto analogo alla distruzione dell’Unico Anello nel romanzo di J.R.R. Tolkien, ma la similitudine non calza fino in fondo. Nella Terra di Mezzo l’anello deve essere distrutto per la scelta collettiva dei vecchi popoli – elfi, stregoni, numeroeani – di rinunciare al potere assoluto, a costo di veder tramontare la loro era. Anche a Westeros siamo alla fine un ciclo, ma non c’è nessuno che lo abbia volontariamente deciso: Lord e casate fino all’ultimo si battono, si tradiscono, fanno e disfano alleanze, per intronare il loro sovrano di riferimento. È il destino che tesse la trama assai più delle decisioni degli uomini. E persino l'indipendenza del Nord, sotto il regno di Sansa, è frutto di un tiro di dadi: la scommessa che fece molte puntate fa cercando l'aiuto di Lord Ditocorto, prima di una decisiva battaglia.