La guerra degli Stati Uniti contro Huawei? Rischia di essere un suicidio

Ci sono ottime ragioni per credere che la decisione di Google di revocare la licenza di Android a Huawei sia legata esclusivamente alla guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti. E poco importa che la mossa del colosso di Mountain View sia una diretta conseguenza dell’inclusione di Huawei nella lista governativa di aziende a cui è vietato acquistare componenti da società statunitensi (per ragioni di sicurezza e a meno di non ricevere un via libera da parte di Washington).

Poco importa. Perché (nonostante le motivazioni ufficiali parlino di “attività contrarie agli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti”) il timore che Huawei possa aggiungere una backdoor ai suoi prodotti, per spiare i cittadini di nazioni rivali, potrebbe non avere niente a che fare con le recenti decisioni assunte dall’amministrazione Trump. Fino a oggi non è mai emersa alcuna prova che Huawei abbia tenuto comportamenti ostili di questo tipo; mentre la stessa azienda cinese ha più e più volte negato di aver mai ricevuto richieste simili da Pechino e di avere intenzione di ottemperarle se mai dovessero giungere.

Non sono però le ovvie rassicurazioni giunte da Huawei a far sospettare che dietro le mosse di Trump ci sia altro, nonostante la società di Shenzhen sia praticamente l’unico colosso delle telecomunicazioni cinese inserito nella lista.