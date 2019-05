Siete animalisti? Abbiate terrore degli animali, piuttosto

Sì, ma a parte i ragni i ratti, le zecche, le vipere, i millepiedi, e gli scarafaggi volanti che fanno schifo a tutti, un po’ di terrore per gli animali ce l’avete? Non dico schifo proprio, dico terrore, sacro terrore. Coscienza di trovarsi di fronte a un’alterità. Lo so è difficile se abitate, per es, a Milano dove è universale la sequenza cane/cacca/padrone/paletta/sacchetto, e dove anche i banconi dei bar sono cat & dog friendly, dove alla cena ci sta il pelosone d’ufficio a cui tutti fanno le coccole d’ufficio pure se è scostante (lui può, tu no) e sembra, pure come colore, un pokemon. O il gattone evirato e rintronato.

Dico, non vi fanno un po’ specie gli stormi di storni che navigano al tramonto sulla Stazione Centrale o su Termini a Roma, e nessun etologo ha ben capito perché si riuniscono lì, ma comunque incombono sul sole, come un bizzarro intermondo pointilliste? Qualche mese fa, a Roma, c’è stata una moria di storni. Precipitavano in strada. Venivano investiti dalle macchine. A Porta Pia. A San Lorenzo. A Prati. A Borgo Pio. Nessuna malattia trasmissibile all’uomo. Forse avvelenamento. Da che?