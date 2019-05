Dopo Sanremo, The Voice of Italy: con la Rai è sempre conflitto d’interessi

Tempo fa stavo parlando con il proprietario di un network radiofonico di levatura nazionale. A un certo punto lui dice una cosa che non mi trova d'accordo. Provo a spiegargli la mia posizione, ma lui, per chiudere lì il discorso, mi dice: “no, guarda, lo hanno detto alla radio”. In realtà non ha detto così, ma ha citato il suo network radiofonico invece di dire radio. Poco cambia. Ora, a parte la bizzarria di citare la propria radio per avallare una propria tesi, come se io avessi detto, “no, guarda, c'è scritto in un mio articolo”, la cosa che mi ha lì per lì spiazzato è stata questa fiducia solidissima nei confronti dei media. No, chiaro, mi ha più fatto sorridere che citasse il suo network, lo ammetto, ma la faccenda della fiducia inattaccabile nei confronti dei media resta lì, incredibile. Perché, a parte il fenomeno recente delle fake news, più in generale citare i media nazionali a prova della veridicità di un qualsiasi fatto, da che gli editori in qualche maniera si sono schierati politicamente, è diventato sport suicida.

Un tempo, mica era un caso, Maurizio Costanzo, uomo che di media se ne intende dalla notte dei tempi, aveva coniato il claim “La televisione è la televisione, la vita è la vita”, quasi anticipando Aldo Cazzullo e la sua crociata luddista nei confronti dei social e dell'iperconnettività, ma nei fatti diceva una cosa semplice e di buon senso, che chiunque sano di mente avrebbe sottoscritto, almeno in pubblico.

Poi, mica sono nato ieri, so bene che Berlusconi è diventato per la prima volta premier grazie all'uso spavaldo che ha fatto dei suoi media, e che chi oggi parla di danni di serie tv come Gomorra, ree di aver creato un'epica della camorra, in fondo non è che si discosti troppo dalla verità, ma da qui a far passare per vero quello che passa dentro le nostre televisioni o dentro le nostre radio, dai, su, non scherziamo, ce ne corre.

E se già tutto questo andrebbe applicato alla lettera nei confronti di quei programmi di informazione che si dichiarano già dai nomi di parte, figuriamoci per quelli di intrattenimento, che neanche hanno da confrontarsi con la deontologia professionale di chi pratica il giornalismo (deontologia che, diciamocelo, viene presa per il culo più spesso di quanto non capiti a Di Maio in una qualsiasi puntata di Propaganda Live). Per dire, nessuno, spero, prende sul serio quel che succede nel salotto di Uomini e Donne. Nessuno crede a una sola parola che viene emessa, o anche solo pensata, in uno dei programmi della D'Urso. Nessuno decifra come non-fiction quanto avviene in un qualsiasi reality, dall'Isola dei Famosi al Grande Fratello.

Tutta finzione. Tutta fuffa. Tutte cazzate. La televisione è la televisione, la vita è la vita.

Appunto.

Ma, ovviamente, c'è un ma. Perché ci sono programmi in cui, in teoria, la finzione non dovrebbe essere di casa. Perché ci sono i televoti, quindi si chiede agli spettatori di spendere soldi in cambio del proprio peso nel prendere determinate scelte, e se ci fosse di mezzo la fiction, tanto più la fiction non dichiarata, beh, sarebbe a tutti gli effetti una truffa ai danni dei consumatori.

Se poi la faccenda dovesse avvenire in una rete del servizio pubblico, temo, la faccenda sarebbe ancora più grave, perché non solo si trufferebbero i consumatori chiamati al televoto, ma lo si farebbe usando i soldi dei contribuenti per promuovere tale truffa. Insomma, un bel casino.

Mica è un caso, per dire, che il delirio sui conflitti di interessi relativi a Ferdinando Salzano sia venuto fuori riguardo al Festival di Sanremo e ai Music Awards. Sono entrambi programmi che vanno in onda su Rai1, nel servizio pubblico, appunto.

Bene. O male, fate voi.