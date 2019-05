Anche il rapporto sullo stato sociale boccia il governo: “Con reddito e quota 100 l’Italia non crescerà”

Uno: manca un’«adeguata attenzione al lungo periodo che invece sarebbe necessaria per affrontare i problemi strutturali insiti del nostro sistema economico». Due: «Si avverte una limitata capacità espansiva». Tre: reddito di cittadinanza e “quota cento” non avranno gli effetti economici previsti. Le conclusioni dell’ultimo “Rapporto sullo stato sociale” dell’Università Sapienza di Roma sulla manovra di bilancio del governo Conte sono tutt’altro che positive. Il 2019, parafrasando il premier Giuseppe Conte, sarà tutt’altro che un anno bellissimo.

Anzi. In uno scenario di crescita da zero virgola, le performance economiche che gli economisti intravedono sono scarse. «Gli investimenti pubblici sono stati ridotti e la spesa si concentra sui trasferimenti destinati al reddito di cittadinanza e quota cento che, a guardare i numeri, avranno performance più basse di quelle potenziali e anche più basse di quelle che ci si aspettava», spiega a Linkiesta Felice Roberto Pizzuti, professore di Politica economica della Sapienza, che ha curato il Rapporto.

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, che ha partecipato alla presentazione del rapporto nell’ateneo romano, ha aggiornato i numeri delle domande del reddito di cittadinanza arrivate all’istituto. «Sono 1,2 milioni, secondo i dati aggiornati a qualche giorno fa», ha detto. «Il tasso di rifiuto si conferma intorno al 25-27%», per cui «gli individui raggiunti cono circa 3 milioni». Siamo lontani ancora, quindi, dai 5 milioni di beneficiari in condizione di povertà stimati dal governo. Motivo per il quale il reddito, secondo il Rapporto, potrebbe non avere quell’effetto di crescita economica, legata all’aumento corrispondente dei consumi, su cui il governo invece aveva puntato.

Sia perché le domande sono minori del previsto (tant’è che il governo ha già stimato un risparmio), sia perché i furbetti sono sempre dietro l’angolo. E a far diminuire le richieste del sussidio potrebbero essere gli stessi requisiti imposti per l’accesso. «Misure come il reddito di cittadinanza oscillano sempre tra Scilla e Cariddi: tra il potenziale uso opportunistico di beneficiari che potrebbero avere redditi nascosti, non destinando quindi il sussidio interamente per i consumi, e i complicati vincoli per l’accesso che generano il timore di esporre a controlli la propria reale situazione reddituale», dice Pizzuti. Tant’è che «l’efficacia potenziale del reddito potrebbe addirittura dimezzarsi», si legge nel rapporto.

Non solo. «L’ammontare del beneficio previsto dal reddito di cittadinanza e la sua vicinanza con alcune retribuzioni, specialmente se a tempo ridotto, potrebbe dar luogo a una riduzione dell’offerta di lavoro o favorire occupazioni totalmente in nero o con retribuzioni dichiarate inferiori rispetto a quelle effettive», si legge. «Per attenuare questi rischi, si potrebbe prevedere anche la possibilità tra un cumulo parziale tra il beneficio ricevuto come reddito di cittadinanza ed eventuali redditi da lavoro». L’equilibrio che va trovato è «tra dissuadere da comportamenti opportunistici e illegali ed evitare vincoli di accesso e controlli per i beneficiari così scoraggianti da tramutarsi in barriere anche psicologiche alla richiesta di queste prestazioni per chi sarebbe opportuno le ricevesse».