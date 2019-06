Voglia di novità? Ecco i cinque ristoranti esordienti migliori d’Italia

Quante volte vi è capitato di mangiare in un ristorante, ricordare magari con piacere l’esperienza, ritornare lì un anno o due dopo e… trovarlo già chiuso? Nulla di strano. Secondo Unioncamere ogni anno, in Italia, aprono quasi 10 mila nuovi locali: piadinerie, caffè, pizzerie, ristoranti, bistrò, osterie. Ma la metà circa di questi nuovi locali non supera il terzo anno di vita.

È proprio così: cibarsi – mangiando cibi buoni e sani – è una esigenza necessaria dell’uomo. Ma aprire un ristorante confidando soltanto su questa necessità primaria non è sufficiente garanzia di successo. La somministrazione di cibi e bevande, infatti, è un mestiere complesso che richiede una grande capacità imprenditoriale. E, soprattutto, richiede un’offerta di qualità, l’unica che il pubblico potrà premiare.

Resta il fatto che il mercato è davvero ‘appetibile’ se si pensa che, secondo la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), sono ben 12 milioni gli italiani che mangiano fuori casa con una spesa complessiva di circa 76 miliardi di euro ogni anno.

Anche per questi motivi nasce il premio The Fork, che ogni anno va a caccia dei migliori ristoranti esordienti per promuovere le imprese di qualità.

Originale la formula del premio: prima 71 top chef – tra i quali Berton, Bottura, Cannavacciuolo, Cracco, Oldani - selezionano le novità più interessanti dell’attuale panorama gastronomico; poi il pubblico vota, definendo una classifica finale che cerca di conciliare così i punti di vista della critica gastronomica, delle stelle della cucina e del pubblico di utenti. Per la selezione dei premiati sono state usate le seguenti categorie: convivialità e ricerca, attenzione ai lievitati, cucina della memoria, ecosostenibilità, cibo come ponte tra culture e multisensorialità.

Dalla lista dei premiati, abbiamo scelto cinque ristoranti rappresentativi di cinque diverse città italiane.

L’Alchimia - Milano

Il ristorante più votato dell’edizione 2019 è il milanese L’Alchimia. Un posto di atmosfera e di classe, nato da un’idea di Alberto Tasinato, uno dei più bravi ed esperti uomini di sala in Italia. Due locali distinti e un unico ingresso, a sinistra il Lounge Bar e a destra il ristorante aperto tutti i giorni sia a pranzo sia a cena. La cucina proposta dallo chef Davide Puleio, romano con valido curriculum alle spalle, punta a una creatività che risulti comprensibile a tutti, ma al tempo stesso intrigante e contemporanea. Tra i piatti vanno segnalati: ravioli di ossobuco, gremolada e brodo di vitello al limone, cotoletta di vitello alla milanese. L’Alchimia è stato proposto dagli chef Andrea Berton e Antonino Cannavacciuolo e rientra nella tendenza a luoghi che mettono al centro un nuovo concetto di convivialità.