Corrado Clini: “Le grandi navi a Venezia? La soluzione c'è dal 2012, ma Galletti l’ha bloccata”

Ci sono voluti quattro feriti per parlare di nuovo del problema grandi navi a Venezia. Ieri il transatlantico MSC ha speronato un battello con a bordo 130 turisti, riaprendo la questione se ha senso farle passare ancora dalla Giudecca. L’Unesco ha minacciato di revocare la protezione sulla Laguna se entro febbraio non si farà di tutto per tutelare la salvaguardia dei beni architettonici e la vivibilità del luogo. Se ne parla da anni, eppure la soluzione esiste già. Subito dopo il disastro della Costa Concordia all’isola del Giglia, fu approvato dal Governo Monti il decreto Clini-Passera nel 2012 che impediva alle navi da oltre quarantamila tonnellate di passare nel bacino del canale della Giudecca non appena fosse stata trovata un’alternativa. Su quel “non appena” si è arenata la burocrazia all’italiana. Tra analisi, comitati, rinvii, sentenze e il solito scarica barile, la norma del decreto è ancora lì, inattuata. Per questo abbiamo sentito l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini che conosce bene la situazione perché dal 1975 al 1990 è stato direttore del servizio di igiene e medicina del lavoro di Porto Marghera: «È la solita sceneggiata all’italiana. La classica marmellata burocratica in cui nessuno si assume la responsabilità».

Clini, si discute ancora delle grandi navi a Venezia. Eppure lei aveva già risolto il problema nel 2012.

Risolto è una parola grossa ma quando ci fu l'incidente della Concordia all'Isola del Giglio, nel gennaio 2012 decidemmo di affrontare il tema della sicurezza della navigazione in prossimità o all'interno delle zone più vulnerabili dal punto di vista ambientale. Abbiamo lavorato con le compagnie delle navi da crociera e le amministrazioni locali e già il 2 marzo 2012 era pronto il decreto. Abbiamo detto: le navi oltre 40mila tonnellate non passano più nel bacino del canale della Giudecca. Avevamo due obiettivi: da un lato mettere in sicurezza la zona monumentale ed evitare però che fosse eliminato traffico crocieristico, una fonte importante di reddito per la città con migliaia di posti di lavoro in gioco.

E perché quel decreto non è stato attuato?

Perché bisogna scegliere la vie alternative di navigazione per fare in modo che le navi da crociera entrino nella laguna di Venezia senza passare per il bacino di San Marco o il Canale della Giudecca. E la decisione spetta all'autorità marittima, ovvero la Capitaneria di porto, che però a sua volta dipende dal ministero delle Infrastrutture, ma anche all'autorità portuale di Venezia e altre autorità competenti. Speravamo che tutti si mettessero d'accordo, e in fretta, per trovare la soluzione. Invece è cominciata la solita sceneggiata all'italiana con proposte controproposte, discussioni comitati, contro comitati. Ognuno aveva la sua alternativa e non si sono messi più d'accordo.

Dove dovrebbero passare la navi da crociera a Venezia?

La soluzione migliore è quella di Porto Marghera. Anche se dopo cinque anni, almeno nel novembre 2017 era stata adottata formalmente dal ministro Graziano Delrio e da quello che si chiama il comitatone di Venezia: cioè il grande comitato interministeriale al quale partecipano tutti i ministeri più il Comune di Venezia, la Regione e autorità locali.

Perché Porto Marghera?

È la soluzione più razionale perché usa il canale Vittorio Emanuele, che esiste già e ci passavano le petroliere quando Venezia era ancora un importante porto petrolifero. Ora l'area di Porto Marghera è stata abbandonata dalle industrie e il canale è libero per essere utilizzato. Certo, vanno fatte attività di scavo dei fanghi e di riposizionamento delle banchine, ma l'idea di far rivivere quell'area lasciata a se stessa, c'è solo la Fincantiere, sarebbe un volano per lo sviluppo economico della città. E risolverebbe un problema non da poco.