Sentenza cannabis light, la rivolta dei commercianti: “Basta incertezza, siamo imprenditori”

Trascorsi pochi giorni dalla sentenza che è riuscita soltanto ad alimentare incertezze anziché sciogliere dubbi, qualcosa si sta muovendo nel mondo della Cannabis. C’è un intero settore in fermento: incontri sul territorio di produttori e commercianti, chat su Whatsapp che si moltiplicano su praticamente tutte le regioni, proposte di class action, incontri di penalisti in giro per l’Italia che provano a rassicurare gli esercenti con le loro interpretazioni giuridiche. Insomma, l’intera galassia che ruota attorno alla Canapa si sta muovendo per prendere di petto una situazione diventata ormai insostenibile. La gente è spaventata e non sa più come muoversi. È stanca di convivere con l’ingiustizia di essere continuamente paragonata alla criminalità. C’è chi ha paura di aprire il proprio negozio di Cannabis light, seppur consapevole di stare dalla parte giusta. Chi non riesce a fare cassa per pagare la rata del finanziamento che ha dovuto ottenere per aprire la propria attività.

E poi c’è la paura che le cose possano addirittura peggiorare: si teme ad esempio che Salvini possa aumentare l’intensità dei controlli massacrando definitivamente il settore. Ma in tanti vogliono reagire e come spesso accade nei processi di autodifesa, il settore dalla Cannabis sta creando i propri anticorpi: ci si raggruppa per avere più forza e raggiungere meglio l’opinione pubblica, con l’intento di dialogare con le istituzioni in maniera costruttiva. È un fenomeno davvero interessante da osservare: nel giro di pochissimi giorni si sono creati spontaneamente almeno 14 gruppi di coordinamento regionale, e in ognuno di essi ci si ritrova su Whatsapp in gruppi composti da almeno 150 utenti di media. Stiamo parlando in totale di circa 2000 giovani imprenditori che cercano di condividere le prossime mosse da intraprendere. Un movimento gigantesco, partito dal basso, propositivo e spontaneo.

Tutti si stanno muovendo nella stessa direzione, compresa la componente del settore che ha sempre considerato la cannabis light un freno al vero processo di legalizzazione. Quel muro (soprattutto ideologico) eretto solo dieci giorni fa dalla Cassazione è praticamente indigesto a chiunque. Come procedere? Per evitare di disperdere le forze è stato creato un gruppo nazionale formato dai singoli referenti dei coordinamenti locali, che si prenderà la briga di sintetizzare la linea comune da intraprendere insieme. Una delle chiavi per avere più forza è infatti proprio quella di agire insieme, ribadiscono alcuni responsabili. Non a caso l’hastag scelto per la comunicazione è #lacanapaciunisce. E il messaggio principale che intendono trasmettere è quello della serietà. «Siamo imprenditori», sottolineano i responsabili di Roma e Milano, «non possiamo lavorare nell’incertezza e vogliamo tutelare i nostri diritti». Tra i vari gruppi molto attivi c’è quello del Lazio, creatosi spontaneamente pochi giorni fa e che raggruppa oltre 200 persone (il più numeroso della penisola), tutte strettamente legate al settore. Ci si coordina in chat, ma in molti si riuniscono anche fisicamente. Un paio di incontri, nei giorni scorsi, si sono svolti ad esempio all’interno della Città dell’altra economia, nel cuore di Testaccio.