Dislessia e disturbi dell’apprendimento: finalmente la scuola italiana si è accorta che esistono

La notizia è di pochi giorni fa: i casi di disturbi dell’apprendimento e soprattutto di dislessia sono in aumento tra gli studenti in Italia. Secondo i dati recentemente diffusi dal Miur, solo negli ultimi quattro anni le certificazioni per dislessia (disturbo nell’imparare a leggere) sono aumentate dell’88,7%, arrivando a toccare quota 177mila, mentre quelle per disgrafia (disturbo nell’imparare a scrivere) sono passate da 30mila a 79mila (+163,4%), quelle per disortografia (disturbo nell’utilizzare il codice linguistico) aumentate del +149,3% e quelle per discalculia (disturbo nel calcolo matematico) salite del 160,5%, toccando circa 87mila casi.

I dati, a prima vista, sono sconcertanti. Eppure, posta in questi termini, la questione è fuorviante. «Se confrontiamo i dati del 2017 e 2018 con quelli del 2016 e 2017, il dato nazionale è rimasto quasi uguale. Un anno fa si parlava di epidemia della dislessia, ma se i dati non sono analizzati nella giusta chiave creano soltanto scalpore mediatico», spiega a Linkiesta Andrea Novelli, psicologo, psicoterapeuta e membro del consiglio direttivo dell’Associazione italiana dislessia (AID), organo di promozione sociale che si occupa di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) a livello nazionale. «Nel 2010 in Italia l’incidenza dei Dsa era intorno allo 0.10%, avevamo un serio problema di identificazione. Negli anni siamo passati da un livello di diagnosi quasi nullo a statistiche che comunque sono più basse dell’epidemiologia: per questo, se prima si aveva 0.7% ed è avvenuto un passaggio all’1%, si registra sì un aumento del 230%, ma quella percentuale non dice nulla».

In altre parole, il “boom” non è dovuto tanto ai casi di Dsa, «che di per sé ci sono sempre stati», specifica l’esperto, ma all’aumento delle certificazioni, poiché il sistema è diventato più efficiente e preciso. Il 2010 è l’anno della svolta: tramite la legge 170/2010, di cui l’Aid è stata prima promotrice, la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia vengono finalmente riconosciuti quali disturbi specifici dell’apprendimento, avviando sul territorio processi di diagnosi più strutturati. «Prima del 2010, quando non c’era la legge, l’identificazione dei DSA era molto bassa e i bambini venivano trattati come alunni intelligenti che non si impegnavano abbastanza, il che causava alti tassi di dispersione scolastica», spiega ancora Novelli. «Se oggi si registra un lieve aumento generale del disturbo, è anche perché a livello internazionale c’è una maggiore identificazione. Negli Usa, dove c’è molta attenzione al tema, per esempio, i Dsa hanno incidenze del 5-15% (in Italia sono il 3,2%, ndr), perché il manuale diagnostico è stato revisionato più spesso e comprende persino il disturbo della comprensione del testo».