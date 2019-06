Fico contro Di Maio: ormai nel Movimento Cinque Stelle è guerra aperta

E dopo mesi di lavoro sottotraccia, di toni sobri e silenziosi, ecco che il presidente della Camera Roberto Fico ha levato il suo ruggito, dando un serio scossone al già traballante Governo. La prima spira di fuoco del pentastellato ha avuto come destinatario il premier Giuseppe Conte, al quale sta per giungere in queste ore una lettera in cui la terza carica dello Stato si lamenta delle condizioni in cui versa il Parlamento. “Camera ingolfata”, è il severo incipit della missiva, “più coordinamento sui decreti legge”. Un atteggiamento tanto intransigente quanto polemico, che fa tornare alla mente i tempi antichi, in cui Fico era tra i primi militanti e cuore pulsante del Movimento 5 stelle.

Cosa ha in mente ora? Fonti parlamentari parlano di una sua voglia non più reprimibile di far fuori politicamente Luigi Di Maio. Tra i due, ci confermano le stesse fonti, c’è ormai una distanza siderale, non c’è dialogo, e nelle prossime settimane questa situazione sarà sempre più evidente. Fico, dal canto suo, interloquisce con i partiti di sinistra, Leu in primis, e vive una sorta di frustrazione politica, che lo vede tenuto in disparte e affossato dal regolamento parlamentare.

Dov’è esattamente il problema? A differenza del Senato, alla Camera i lavori d’aula sono costantemente rallentati dalla valanga di ordini del giorno delle opposizioni. Per migliorare la situazione andrebbe appostata una modifica al regolamento. Chi può farlo? È davvero Conte a doversene occupare? Persone attorno a Di Maio ci spiegano che la persona giusta per farlo sarebbe proprio Fico, ma il motivo del suo scaricabarile su Conte è facile da intuire. Nella scorsa legislatura Ettore Rosato, che era capogruppo del Partito democratico alla Camera, voleva modificare il regolamento, ma i grillini si sono opposti. Ora per coerenza – o forse, dicono i rumor, per affaticare l’Esecutivo – Fico colpevolizza Conte e questo non fa altro che appesantire le spalle già stanche di Di Maio, terrorizzato di andare al voto a settembre.