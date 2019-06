Ecco perché al Milan fa bene rinunciare all'Europa (e pensare seriamente a sistemare i conti)

Il Milan salvo ripensamenti dell’ultimo minuto dovrebbe rinunciare all’Europa League. Ebbene sì, uno dei tre club più titolati al mondo dice no alla seconda competizione per prestigio – dopo aver mancato l’obiettivo Champions – del Vecchio Continente. Lontani i tempi in cui il patron Silvio Berlusconi chiosava a Papa Giovanni Paolo II “Santità, mi lasci dire che lei assomiglia un po’ al mio Milan: tutti e due andiamo spesso in trasferta a portare nel mondo un’idea vincente”, e nostalgici i ricordi da teca del Milan dei record, il Diavolo si trova a dover fare i conti con i severi vincoli di bilancio.

Questioni di finanza aliene al rettangolo verde, hanno portato i rossoneri di fronte a un bivio: lasciare il posto conquistato in Europa League in cambio di più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, ed evitare così il rischio di una sanzione di triennio in triennio per ogni pareggio di bilancio non raggiunto.

Per i rossoneri non giocare la coppa vorrebbe dire, sulla carta, perdere circa 15 milioni della qualificazione, più gli introiti diretti (biglietti, diritti Tv) e indiretti legati al torneo; mentre decidere di scendere in campo, significherebbe credere in un miracolo in grado di far lievitare le plusvalenze nelle casse di Milanello senza smembrare una rosa che, dopo anni di sindrome da ex numeri uno, comincia a rivedere la luce in fondo al tunnel.

In altre parole, il Diavolo di oggi, messo da parte l’album dei ricordi, rinunciando all’Europa League trarrebbe soltanto vantaggi. Vantaggi spalmati negli anni, capaci non solo di riportare giocatori e allenatori di livello alla corte della proprietà Elliott, ma anche di ristabilire una serenità fiscale assente ormai dalla stagione 2013/2014.