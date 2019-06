Ecco perché il bus è il mezzo più sicuro per viaggiare

La concorrenza fa bene. E dirlo in un Paese dove si fa fatica a liberalizzare i mercati è una sorpresa positiva. Da quando due importanti operatori esteri sono entrati nel mercato delle autolinee extraurbane il fatturato complessivo delle aziende coinvolte è cresciuto significativamente, è cresciuta la domanda ma i prezzi non sono aumentati vertiginosamente. E il servizio è migliorato. La prima ad arrivare nel mercato italiano è stata la compagnia Megabus nel giugno 2015 collegando inizialmente 13 città, tra cui diverse nel nord e fino a Napoli al sud. Un mese dopo Flixbus che solo un anno dopo ingloba Megabus e spinge gli altri gruppi a rinnovare il parco mezzi, espandere la rete dei servizi, a fare fusioni e aggregazioni, ma non solo. L'arrivo di una compagnia di vettori lowcost non ha scatenato una guerra dei prezzi ma ha aumentato l'offerta: sono nati nuovi marchi per estendere la rete e costruire un nuovo prodotto. Ovvero l'offerta che crea la domanda dei consumatori. Nel 2017 le 14 aziende considerate, compresa Flixbus,sono risultate positive per oltre 350 mila euro. I risultati operativi e gli utili sono ovviamente calati, la prova evidente che la concorrenza è reale.

A rivelarlo è l'inedito primo studio in Italia sul mercato delle autolinee a lunga percorrenza realizzato dal professor Paolo Beria del Politecnico di Milano presentato il 18 giugno al Talent Garden di via Calabiana, a Milano. L’appuntamento “Autobus, strategie e investimenti per viaggiare sicuri” è una delle tante tappe del Mobility Innovation Tour 2019, una rassegna di convegni in varie città italiane organizzata dalla rivista specializzata AUTOBUS e dedicata a raccontare l’evoluzione del mondo del trasporto persone attraverso la lente dell’innovazione. In teoria già dal 2007 il mercato delle autolinee di competenza statale (tre o più Regioni servite) è stato liberalizzato, ma come sempre accade in Italia è stato applicato solo dal dicembre del 2013.