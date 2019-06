Addio Pd, ormai i partiti sono due: e adesso per i renziani c’è il modello Milano-Cortina con Lega e Forza Italia

Ma quell'uscita del segretario, così smaccatamente critica nei confronti dei "suoi" parlamentari, per essersi assentati in occasione "di una votazione già decisa", come fa notare un deputato dell'area di Luca Lotti e Lorenzo Guerini, "è stata recepita malissimo, come una provocazione". La situazione, d'altronde, era già tesa, dopo i fatti riguardanti proprio l'ex ministro dello Sport e il suo coinvolgimento nella vicenda delle nomine del Csm. E la mediazione dello stesso Guerini, che ha portato all'ennesima pax dopo la Direzione della scorsa settimana, è ancora una volta in procinto di saltare.

"Se non si va a votare, per Zingaretti sarà sempre più complicato gestire i suoi gruppi parlamentari", afferma un altro membro della corrente di maggioranza a Montecitorio, Base riformista. "Se si andasse al voto, avrebbe la possibilità di rimettere mano alle liste e quindi di plasmarle a sua immagine e somiglianza come ha fatto con la segreteria. Ma se il governo resiste, allora si mette male per lui". Non è un caso, come fanno notare in molti, che i continui appelli alle urne del segretario dem, vengano accolti con crescente freddezza da parte dei deputati renziani, molti dei quali sanno perfettamente che la loro esperienza parlamentare (con relativo super stipendio) terminerebbe qui.