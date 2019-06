Addio Polo Nord: così i ghiacci dell’Artico stanno scomparendo (e questa foto dice tutto)

Certamente non vi sarà sfuggita la foto che alcuni giorni orsono Steffen Olsen, del Danish Meteorological Institute, ha scattato nel fiordo di Inglefield Bredning, in Groenlandia, e che poi ha postato su Twitter raggiungendo un livello di viralità straordinario. La foto è bellissima e, nello stesso tempo drammatica ed evocativa. Basta il solo primo sguardo per capire le ragioni per cui è arrivata in tutto il mondo suscitando ovunque stupore e allarme: la muta dei cani da slitta sembra camminare sull'acqua anziché sul ghiaccio come normalmente dovrebbe essere. O meglio, come normalmente tutti siamo abituati a vedere.

Ma andiamo per ordine. Partiamo dal dato di cronaca che è il seguente: il 13 giugno scorso il gruppo di alcuni ricercatori dell’Ocean and Ice Center dell’Istituto meteorologico danese, impegnato in una missione di recupero di attrezzature, si è ritrovato a gestire uno scenario insolito in cui i propri convogli trainati da due mute di husky si sono dovuti muovere immersi nell’acqua invece che correre sulla lastra di ghiaccio dello spessore di 1,2 metri che, a detta degli stessi ricercatori, c’era fino a poco tempo prima.

Su Twitter, Steffen Olsen ha sottolineato che lo scatto, per molti più simbolico che scientifico, è stato fatto nel giorno in cui tutta la regione ha vissuto un record di fusione che le ha fatto perdere 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio. I tassi di fusione registrati in giugno sono i più elevati di sempre da quando vengono monitorati con i dati satellitari, per questo si pensa che il 2019 sarà un anno peggiore persino del 2012, anno in cui avvenne lo scioglimento più massiccio di sempre.

La stazione meteorologica dell’aeroporto di Qaanaaq, uno dei centri abitati più settentrionali del mondo che si trova ad appena 1300 km dal Polo Nord, infatti, il mercoledì precedente a quella foto, ha registrato un picco di temperatura di 17,3° e di 15° il giovedì. Stiamo parlando di temperature molto alte che non vengono toccate neanche durante l’estate, periodo in cui la Groenlandia va incontro naturalmente alla perdita di ghiaccio, che però poi si riforma nella stagione fredda. Ma le temperature di queste settimane sono superiori alla media a causa di una enorme area di alta pressione che insiste sull'isola e attira aria calda e umida dall'Atlantico; lo scioglimento in atto è totalmente fuori controllo. Dal 1979, l'Artico estivo ha perso il 40% della sua estensione e fino al 70% del suo volume.