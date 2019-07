Declino demografico: solo gli stranieri salvano l’Italia dal disastro

Dopo la recessione economica, ora arriva anche il declino demografico. L’Italia non cresce e gli italiani non fanno bambini. E forse le due cose non sono per niente slegate. È l’Istat a metterlo nero su bianco nel suo ultimo bilancio sulla popolazione riferito al 2018: per la prima volta, negli ultimi 90 anni, i residenti in Italia sono 60,4 milioni circa, pari a oltre 124mila persone in meno in un anno, vale a dire un calo di più di 400mila unità in quattro anni. E se il declino demografico viaggia a un ritmo più lento è solo grazie agli stranieri presenti nel nostro Paese. Il calo di popolazione, spiega l’Istat, è interamente attribuibile agli italiani, che sono scesi a sole 55 milioni e 104mila unità. Senza gli stranieri, in quattro anni la popolazione italiana si sarebbe ridotta di 1 milione e 300mila unità.

Sembra un bollettino di guerra. Basti pensare che da fine 2014 è come se dal territorio italiano fosse scomparsa una città grande come Palermo, con 677mila abitanti. E la perdita è stata contenuta solo grazie alle nuove acquisizioni di cittadinanza da parte degli immigrati – pari a oltre 638mila, anche queste in calo di quasi un quarto – e alla presenza di più di 241mila stranieri sul territorio. Che a fine 2018 erano 5,2 milioni, tra quelli iscritti all’anagrafe, aumentati del 2,2% rispetto al 2017, coprendo l’8,7% del totale della popolazione residente. Le nazionalità con almeno 10mila residenti sono 50, confermando il profilo multietnico del nostro Paese.