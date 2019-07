Non avete idea di cosa sia il degrado se non avete visto i Simpson sovietici

​Pensare ai Simpson come l’immagine di una famiglia disfunzionale è scorretto. Tutto sommato, nonostante le assurdità surreali che determinano le avventure di Bart e Homer, tutto si svolge all’interno del quadro, familiare anche se non sempre rassicurante, del cartone animato americano. Colori pastellati, assenza di ferite e dolori definitivi, tendenza allo humour semplice e all’ironia (non alla satira, oh no) che stempera ogni dramma, relativa ricomposizione finale della famiglia americana.

Insomma, i Simpson sono per stomaci deboli. Quelli forti invece apprezzeranno la versione russa post-sovietica, fatta dall’animatore Lenivko Kvadratjić, noto anche come Lazy Square, dove il disagio è vero, l’ambiente è desolante, i bulli picchiano forte e chi, come Lisa, suona il sassofono, incorre nelle violenze della polizia.